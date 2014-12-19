Свежий выпуск Программа активизирует стройку Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

На развитие транспортной инфраструктуры города в нынешнем году предусмотрено почти 50 млрд. тенге. Большая часть выделенных средств уже освоена, говорит руководитель городского управления автомобильных дорог Владимир Меренков. Проведен текущий ремонт 80% всех магистральных улиц, а средний ремонт охватил 200 дорог. Всего за последнее время из имеющихся 1 700 км дорог были отремонтированы 1 260.

Продолжается строительство трех транспортных развязок с пробивкой улиц от улицы Каирбекова – Толе-би до Восточной объездной автодороги, а также по проспекту Суюнбая до улицы Бекмаханова с эстакадой через железнодорожные пути.

– В начале следующего года будет введена в эксплуатацию транспортная развязка по Восточной объездной дороге, – сказал Меренков. – Продолжится работа по транспортной составляющей Северного кольца, района барахолки, где строительные работы идут полным ходом. В следующем году планируем завершить развязку на Саина – Рыскулова. Уже пущено движение по транспортной развязке по Райымбека – Ауэзова в Калкамане. Мы ушли от типичных развязок, сделав два разворотных полукольца, пешеходный переход, закрыв светофор на больницу в Калкамане. И теперь движение автомобилей там стало лучше.

Пять транспортных развязок намечено построить на пересечении улицы Сейфуллина с улицей Жансугурова, улицы Бокейханова и Северное кольцо, улицы Аль-Фараби – Ремизовка, проспекта Рыскулова с улицей Емцова, проспекта Рыскулова – Кульджинский тракт. Эти проекты планируется включить в программу «Нұрлы жол».

Пробиты улицы Рыскулова до границ города, Момыш­улы на Капшагайскую трассу, Акын – Сара. В планах – пробивка проспекта Абая до границ города. Уже скоро станут длиннее улицы: Толе-би от ул. Кайырбекова до ВОАД; пр. Суюнбая до ул. Бекмаханова с эстакадой через железнодорожные пути; дорога вдоль БАКа будет пробита от мкр. «Дархан» до Северного кольца. На очереди – ремонт тупиковых улиц и переулков.

В начале 2015 года начнется строительство Большой алматинской кольцевой автодороги. Реализовываться проект будет на основе государственно-частного партнерства. БАКАД предназначена для разгрузки сквозных улиц мегаполиса от транзитного транспорта. Протяженностью 65,5 км, она пройдет по территории трех районов Алматинской области: Карасайского, Илийского и Талгарского. Это будет шести- и четырехполосный автобан с разрешенной скоростью 140 км/;ч, его мар­шрут пересечет 5 автомобильных дорог республиканского значения, 14 дорог местного значения и 2 линии железнодорожных путей. Существует транзитный проезд по автомобильной дороге республиканского значения ­Алматы – Екатеринбург. На всем протяжении БАКАД планируется построить 7 транспортных развязок, 13 мостов-путепроводов. По оценкам экспертов, ввод этой автомагистрали в эксплуатацию значительно улучшит экологическую ситуацию в Алматы, заодно избавив город от пробок. Рассматривается и вопрос о строительстве дороги до горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».

Продолжается строительство пешеходных переходов: 31 будет построен до середины следующего года, проектируется строительство еще 14. Всего же таких зон для пешеходов в Алматы построено 68. Предполагается сокращать количество переходов и светофоров, расположенных на одном уровне с дорожным полотном, за счет обширного строительства подземных и надземных пешеходных переходов.

В управлении автомобильных дорог отмечают, что разгрузить улицы мегаполиса от автомобилей поможет и дальнейшее развитие общественного транспорта, а также такая ограничительная мера, как сокращение парковок. Благодаря этому автомобилистам будет удобнее и выгоднее передвигаться по городу не на авто, а на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. И не только. Скоро в Алматы начнут строить пути под легкорельсовый транспорт (ЛРТ), чтобы соединить центр города с его западной частью. В ближайшие годы появится и еще один экологичный вид транспорта – скоростные автобусы, которые будут передвигаться по спецполосам. Кстати, систему автобусов (БРТ) еще называют «наземным метро» за ее скоростные качества. Но сначала будут реконструированы дорожные сети на улицах Мустафина, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева и Луганского.

Более 150 проектов реализуется в сфере энергетики и коммунального хозяйства, на модернизацию которой в уходящем году было предусмотрено 46 млрд. тенге. Как сообщил заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Ганибек Уразбаев, в их числе проекты по реконструкции западного теплового комплекса, завершение которого планируется в 2015 году. Это обеспечит прирост тепловой мощности в объеме 200 Гкал-час, что позволит покрыть часть ее дефицита в юго-западной части города.

Завершена реконструкция двух котельных в Турксибском районе, суммарный прирост тепловой мощности которой составил 16 Гкал-час. Продолжается работа по строительству магистрального газопровода от газораспределительной станции Талгар вдоль Восточной объездной дороги. Этот проект будет завершен в 2015 году, что позволит обеспечить газоснабжение ТЭЦ-1, а также развитие малого и среднего бизнеса в этом районе.

– В нынешнем году на реконструкцию тепловых магистралей было выделено 7,5 миллиарда тенге, отремонтирован 21 километр тепловых сетей, в том числе 10 магистральных и 11 распределительных, – сказал Г. Уразбаев.

Всего в городе 1 150 км тепловых сетей, из них 750 км (63%) изношены. В год коммунальщикам удается заменить всего по 20–25 км сетей. Но даже с учетом ударных темпов на полную модернизацию коммуникаций в мегаполисе потребуется не менее 20 лет.

Генеральный директор ГКП «Холдинг Алматы жылу» Булат Култаев также уточнил, что ежегодно требуется ремонт порядка 45–50 км тепловых сетей.

– Но пока это невозможно, и не потому, что средств недостаточно, а потому, что это попросту заблокирует движение в городе, – сказал он.

На следующий год предусмотрено увеличение финансирования по программе «Нұрлы жол». Это позволит значительно повысить темпы реконструкции теплосетей, внедрения новых проектов по реконструкции и строительству объектов энергетики и городской инфраструктуры в целом.



