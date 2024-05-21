Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ

Фото: © International Ice Hockey Federation / Matt Zambonin

В Чехии завершился заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для сборной Казахстана, которая в упорном поединке одолела команду Польши со счетом 3:1.

Счет на 10-й минуте открыли поляки, реализовав большинство после двухминутного удаления Батырлана Муратова - 0:1. Однако спустя три минуты, благодаря индивидуальным действиям, нападающему Никите Михайлису удалось восстановить равновесие - 1:1.

Во втором периоде сборная Польши дважды играла в большинстве, но к счастью для казахстанской дружины не сумела реализовать численный перевес и соперники ушли на второй перерыв без заброшенных шайб.

В заключительной двадцатиминутке поляки усилили натиск, раз за разом создавая опасные моменты у ворот Андрея Шутова, но последний рубеж обороны отечественной сборной сумел выстоять.

Развязка наступила на 51-й минуте когда защитник Валерий Орехов мощным броском прошил вратаря соперника и вывел сборную Казахстана вперед - 2:1, и теперь, чтобы остаться в элите чемпионата мира, польской команде необходимо было забрасывать уже две шайбы.

Хрупкие надежды сборной Польши окончательно развеял самый опытный хоккеист в составе казахстанцев Роман Старченко, который убежал на рандеву с голкипером и установил окончательный счет в матче - 3:1.

Благодаря этой победе сборная Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон, попутно отправив поляков в дивизион 1А.