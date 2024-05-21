Солнце заряжает смартфон Свежий выпуск 21 мая 2024 г. 3:03 29 Андрей Кратенко Гелио- и ветроэнергетическую станцию установили сотрудники Северо-Казахстанского университета возле студенческого общежития, так что теперь студенты заряжают свои смартфоны энергией солнца и ветра. фото из архива "КП" Станция предназначена для преобразования ветровой и солнечной энергии в электрическую, электроэнергии вполне достаточно для того, чтобы заряжать мелкую бытовую технику. Проект реализуют студенты выпускного курса Диана Нурмаканова и Диас Кусаинов под руководством доцента кафедры энергетики и радиоэлектроники Саята Молдахметова. Работы выполнены в рамках программы Sustainability Living Lab Назарбаев Университета, которая реализуется Офисом устойчивого развития и Корпоративным фондом National Conservation Initiative. В ее рамках поддерживают «зеленые» исследовательские и инновационные проекты университетского сообщества. #СКО #студенты #Назарбаев университет #телефон #Sustainability Living Lab