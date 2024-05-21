Солнце заряжает смартфон

Станция предназначена для преобразования ветровой и солнечной энергии в электрическую, электроэнергии вполне достаточно для того, чтобы заряжать мелкую бытовую технику. Проект реализуют студенты выпускного курса Диана Нурмаканова и Диас Кусаинов под руководством доцента кафедры энергетики и радиоэлектроники Саята Молдахметова.

Работы выполнены в рамках программы Sustainability Living Lab Назарбаев Университета, которая реализуется Офисом устойчивого развития и Корпоративным фондом National Conservation Initiative. В ее рамках поддерживают «зеленые» исследовательские и инновационные проекты университетского сообщества.