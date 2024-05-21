Служил профессии, чтил силу слова

Общество
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Асет Сыздыков

В столице открыли мемориальную доску, посвященную памяти журналиста Ержумана Смайыла

фото Игоря Бургандинова

В одном из домов микрорайона «Самал», расположенного у набережной реки Есиль, в последние годы жил бывший главный редактор газеты «Еgеmеn Qаzаqsтаn» Ержуман Смайыл. Он ушел из жизни в 2018 году в возрасте 70 лет.

Талантливый журналист родился 5 января 1948 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет. В разные годы работал преподавателем в вузе, в газетах «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») и «Еgеmеn Qаzаqsтаn».

Собравшиеся родные, коллеги и друзья вспоминали творческий путь и личность журналиста. Так, бывший депутат Мажилиса, общественный деятель Сауытбек Абдрахманов считает, что Ержуман Смайыл поднял на новую высоту профессию журналиста.

– Многие коллеги-журналисты занимаются литературным творчеством, пишут книги, но Ержуман всю свою жизнь посвятил газетной журналистике. Первая его книга вышла, когда ему было за 50. Его особо отмечали и ценили среди коллег в первую очередь за человеческие качества, профессионализм и талант организатора. Он стал первым лауреа­том премии Президента в области СМИ, – сказал общественный деятель.

Друг, коллега, писатель Куаныш Жиенбай с теплотой вспоминает совместную работу с Ержуманом Смайылом.

– После окончания университета Ереке два-три года преподавал в своем вузе. А журналистский путь начинал в газете «Лениншіл жас», стал заместителем главного редактора. И всю оставшуюся жизнь проработал в «Еgеmеn Qаzаqsтаn». Помню, он всегда первым приходил в редакцию, брал свежую газету и анализировал материалы. К нему можно было всегда обратиться за помощью и доб­рым словом, таким он запомнился коллегам, – отмечает писатель.

Академик журналистики оставил свой след и в сохранении культуры, народных традиций. Об этом рассказал депутат Сената Парламента РК, журналист Нурторе Жусип.

– Он мастерски использовал в своих материалах пословицы и поговорки, фразеологизмы, обогатил новым содержанием отечественную журналистику. Ержуман Смайыл был одной из значимых фигур в «Еgеmеn Qаzаqsтаn». Организовывал все праздники и мероприятия в жизни редакции, заботился о каждом журналисте – от ветеранов до молодых сотрудников. На первый взгляд он казался строгим, но всегда был добрым и открытым. При этом был принципиальным, – подчеркнул Нурторе Жусип.

О своем отце говорила и дочь мэтра журналистики Айжан Смайыл:

– Я и мой брат помним папу как самого доброго человека. Несмотря на занятость, он воспитывал нас, дарил свои любовь и внимание. У нас была традиция: вместе ужинали и не прикасались к еде, пока не приходил с работы папа. На всю жизнь запомнила его слова: не переходить границу дозволенного, быть честными и справедливыми.

#Журналист #память #мемориальная доска #Ержуман Смайыл

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