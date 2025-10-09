фото Талгата Таныбаева, Али Галыма

Более 300 школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов, студентов, ученых, ветеранов образования и экспертов из всех регионов страны приняли участие во втором заседании кейс-платформы «Мұғалім Talks» партии «Amanat». Центральной темой обсуждения стала роль учителя и инноваций в образовании в эпоху искусственного интеллекта.

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса Парламента, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов позд­равил учителей с прошедшим профессиональным праздником, отметив их исключительную роль в жизни общества и развитии страны. Он подчеркнул, что именно педагоги являются ключевой опорой «Amanat», поскольку из 600 тыс. учителей Казахстана порядка 260 тыс. – члены политобъединения.

– Наша с вами главная задача – воспитать честных, образованных и порядочных граждан. Этот процесс начинается в семье и продолжается в школе. Важно, чтобы каждый ребенок рос патриотом, уважал старших, проявлял заботу о младших, ответственно относился к окружающим людям и к природе. Как сказал Президент, только если каждый человек будет честен сам и будет уважать закон, мы сможем построить Справедливый Казахстан. А воспитание такого поколения – историческая миссия учителей. В этом деле партия всегда будет рядом с вами, – сказал Ерлан Кошанов.

Особое внимание председатель партии уделил вопросам цифровизации и развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт

Токаев поставил амбициозную цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Это открывает огромные возможности для системы образования.

– Школа должна не просто идти в ногу с прогрессом, а опережать его. Вопрос уже не в том, нужен ли искусственный интеллект в образовании, а в том, как его эффективно внедрить. И при этом важно помнить: учитель остается серд­цем школы. Искусственный интеллект не заменит учителя, он должен освободить учителя от рутины, чтобы тот мог сосредоточиться на главном – обучении, воспитании и развитии личности ученика, – подчеркнул спикер Мажилиса.

Он обратил внимание, что целенап­равленная политика Главы государства по поддержке системы образования и принятие по его поручению Закона «О статусе педагога» дают позитивные результаты. За последние четыре года объем средств, выделяемых на образование, утроился. Зарплаты учителей выросли вдвое.

Только в этом году в школы пришли более десяти тысяч молодых специалис­тов, среди которых все больше выпускников с высокими баллами и обладателей «Алтын белгі». Международные замеры показывают, что подавляющее большинство учителей удовлетворено своей работой.

Партия «Amanat» со своей стороны также активно поддерживает педагогов. При участии фракции политобъе­динения в Мажилисе одобрен закон, вводящий специальные выплаты педагогам-наставникам, воспитавшим победителей международных научных конкурсов. Кроме того, такие школьники теперь смогут претендовать на гранты по программе «Болашак». На законодательном уровне приняты меры по усилению контроля за школьным питанием, выделением земельных участков под детские сады и организации образования, повышен статус преподавателей начальной военной подготовки.

Вместе с тем, по словам председателя партии «Amanat», у учителей остается еще достаточно проблем, требующих решения. Среди них излишняя школьная бюрократия, дежурства на всевозможных мероприятиях, нагрузка по ведению школьных чатов и социальных сетей, а также другие обязанности, не имеющие отношения непосредственно к процессу обучения.

Важно также усилить нормы по повышению безопасности учителей, обеспечить лучшую защиту их от оскорблений и психологического давления. Самая главная задача для учителя – это учить детей, и ничто не должно отвлекать его от этого. Партия «Amanat» будет принципиально защищать данную позицию, в том числе путем законодательных изменений.

Как отмечалось на заседании, партия будет готовить учителей к активной работе с новыми технологиями и, прежде всего, с искусственным интеллектом. В частности, планируется создание цифровой платформы с бесплатными курсами и методическими материалами, которые помогут педагогам осваивать новые технологии. Также будет проведен первый пед-хакатон, где учителя смогут представить свои идеи по применению ИИ в школе. Лучшие из них получат возможность отправиться на стажировку за рубеж. Кроме того, педагоги будут вовлечены в разработку цифрового кодекса, чтобы их практический опыт помог отразить в документе интересы участников образовательного процесса.

В ходе мероприятия также выступили заместитель Премьер-Министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Участники «Мұғалім Talks» поделились личными историями становления и обсудили профессиональные вызовы вместе с коллегами. Модератором заседания выступила известная телеведущая Сағыныш Әбікей.

Так, учитель физики из села Узынагаш Алматинской области Бакытали Даулешяр рассказал, как, создавая вместе с учениками из подручных материалов приборы и даже протез кисти для ученика, он учит детей мыслить нестандартно и прививает им любовь к науке. Учитель истории из поселка Аршалы Акмолинской области Ольга Давыдова продемонстрировала, что история может быть живой наукой, если использовать в преподавании методы STEM и искусственный интеллект.

Учитель казахского языка и литературы из Туркестана Әмəлият Арқалық предложил применять цифровые инст­рументы для освобождения педагога от бумажной отчетности. Учитель информатики из Астаны Салтанат Садыкова при помощи искусственного интеллекта превращает задания для учеников в мини-проекты, выполняя которые они учатся обосновывать и защищать свои решения.

Заместитель директора Семейского финансово-экономического колледжа Асхат Мұханов подчеркнул, что именно рабочие профессии оказываются в авангарде изменений, ведь искусственный интеллект уже становится важным инструментом в учебных мастерских.

Учитель истории из Костаная и одновременно мама особенного ребенка Улжан Байгенжина обратила внимание на проблему профессионального выгорания у учителей и необходимость расширения поддержки педагогов. Учитель химии из Атырау Ибраһим Бахдаулетұлы поделился практическими примерами использования ИИ для подготовки учеников к олимпиадам.

Директор специализированного лицея-интерната в селе Жыланды в области Жетысу Эльмира Рапилова рассказала, как, вернувшись из Алматы в родной аул, она повысила качество инженерного образования в своем колледже, наладив партнерство с вузами и спонсорами.

В завершение мероприятия Ерлан Кошанов вручил ряду участников партийную награду «Ұстаз – ұлт айнасы». По информации пресс-службы партии «Amanat», теперь эта награда будет вручаться ежегодно – как знак отличия для лучших педагогов страны.

Также за заслуги в профессиональной деятельности ведомственные награды учителям вручили заместитель Премь­ер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жас­лан Мадиев и министр просвещения Жулдыз Сулейменова.