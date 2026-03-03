Конституционная реформа нацелена на обновление политической системы и создание условий для социально-экономического роста. Такое мнение выразил Алмаз Ещанов, доктор юридических наук, профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева о формировании однопалатного Парламента в Казахстане, озвученная 8 сентября 2025 года в рамках его ежегодного Послания народу, стала отправной точкой для проведения масштабной конституционной реформы.

Рабочая группа по парламентской реформе, созданная в октябре прошлого года, в ходе своей работы проанализировала более 40 статей Основного закона, касающихся функционирования высшего законодательного органа страны, его взаимодействия с другими ветвями власти и процесса законотворчества. Кроме того, рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила более 2 000 предложений граждан, поступивших через официальные государственные платформы, причем большая часть из них была связана с улучшением конституционно-правовой основы в целом.

Таким образом, в ходе общественных дискуссий стало очевидно, что конституционная реформа будет гораздо шире, поправки затронут и другие разделы Основного закона.

В связи с этим 21 января 2026 года по Указу Главы государства была создана Конституционная комиссия, члены которой тщательно проанализировали предложения по внесению изменений в Основной закон, поступившие от граждан, политических партий, общественных организаций, известных юристов, правозащитников, общественных деятелей, депутатов, политологов и других экспертов.

Впервые в истории конституционного развития Казахстана такая масштабная работа проводилась в полностью открытом формате: все заседания комиссии транслировались в прямом эфире, что обеспечивало общественный контроль и активное вовлечение граждан. Публичность и прозрачность работы Конституционной комиссии также проявились в публикации промежуточного проекта новой Конституции для всенародного обсуждения.

Вынесенный на референдум проект нового Основного закона стал результатом открытых публичных обсуждений и всестороннего анализа предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертного сообщества. Такой масштаб гражданского участия придает новой Конституции подлинно всенародный характер.

Проект Конституции начинается с четкой формулировки: Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством. Высшими ценностями провозглашаются человек, его жизнь, права и свободы. Эта норма задает общий вектор текста и служит основой для последующих положений, включая гарантии личной неприкосновенности, доступ к информации и защиту частной жизни.

Новый текст Конституции отражает зрелость казахстанской государственности, международный авторитет страны и стратегическую направленность на прогрессивное развитие, при этом сохраняя преемственность с действующим Основным законом, который сыграл ключевую роль в становлении Независимого Казахстана.

На конституционном уровне закрепляются принципы Справедливого Казахстана, верховенство принципа «Закон и Порядок», бережное отношение к природе, а также положение о том, что народ Казахстана является единственным источником власти и носителем суверенитета.

Проект Конституции прямо закрепляет базовые параметры государственности – суверенитет, независимость, территориальную целостность и форму правления. Это означает, что есть элементы, которые не будут пересматриваться каждый раз при смене политической конъюнктуры. Особенно подчеркнута предсказуемость президентского мандата: срок полномочий установлен в семь лет и ограничен одним разом, что прямо указано как неизменяемая норма.

Ключевой особенностью нового текста является ориентация на права человека. Права и свободы закреплены не только в преамбуле, но и выведены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции. Значимое внимание уделяется защите лиц, находящихся в уязвимом положении перед системой: задержание и содержание под стражей допускаются только на основаниях и в порядке, установленном законом, с обязательным судебным контролем и правом обжалования. Лишение свободы должно сопровождаться разъяснением причин, доступ к защитнику – на ранних стадиях. Эти положения – не декларативные идеи, а конкретные правила, снижающие риск произвольных решений и повышающие предсказуемость правоприменения.

В проекте впервые закрепляется норма о защите прав граждан в цифровой среде. Вводится отдельная статья, посвященная адвокатуре и адвокатской деятельности. Значимо внимание к развитию человеческого капитала, образования, науки, культуры и инноваций – это принципиальный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется именно человеческим потенциалом и достижениями граждан, а не лишь природными богатствами.

Проект поддерживает свободу слова и запрет цензуры, одновременно устанавливая ограничения, направленные на защиту чести и достоинства, здоровья, нравственности и общественного порядка. Свобода слова может быть ограничена только на основании закона, в легитимных целях и в рамках принципов необходимости и соразмерности, с ключевой ролью судебной оценки и правоприменительной практики.

Учреждается четкое разделение религии и государства, утверждается светский характер системы образования и воспитания. Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, что усиливает защиту традиционных ценностей и прав женщин на наивысшем правовом уровне.

Проект нового Основного закона не только отражает современные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы прогрессивного развития Республики Казахстан.