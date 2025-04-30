Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В коллекцию вошли следующие произведения: «Москва үшін шайқас» (Бауыржан Момышулы), «Партизан қызы» (Ади Шарипов), «Майданбек» (Дихан Абилов), «Солдат соғысқа кетті» (Кемел Токаев), «Ақын өлімі туралы аңыз» (Касым Аманжолов), «Зоя туралы жыр» (Тайыр Жароков), «Қаһарлы күндер» (Тахауи Ахтанов), «Ақша бұлт» (Абу Сарсенбаев).



В настоящее время ведется работа над созданием аудиоверсий произведений «Күткен күн» Абдижамиля Нурпеисова и «Партизан соқпақтары» Касыма Кайсенова.



Проект направлен на популяризацию литературного наследия фронтовых писателей и воспитание молодёжи в духе патриотизма.



Аудиокниги доступны для прослушивания на сайте Казахстанской Национальной электронной библиотеки. Озвучили произведения известные дикторы: М. Болатулы, К. Ахметжанов, Ш. Уркимбаев, Б. Сабыр, Б. Сейтмамытулы и Б. Бекмагамбетов.