Первые три вида изделий уже прошли технические испытания и сертификацию

Фото: акимат Астаны

В рамках года рабочих профессий в Астане состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Международным научно-производственным центром травматологии и ортопедии и Строительно-техническим колледжем столицы. Документ закрепляет запуск дуальной образовательной программы и открытие производственной площадки по выпуску отечественных медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Новая площадка создана на базе колледжа при содействии Международного научно-производственного центра. Она позволит студентам осваивать востребованные специальности и работать на современном оборудовании, включая лазерные и сварочные станки с программным управлением. Обучающиеся смогут проходить стажировку, получать практические навыки, а также заработную плату.

Генеральный директор Центра, доктор медицинских наук, профессор Ерсен Жунусов отметил, что было создано локализованное производство, где уже изготовлены первые три вида изделий. Они прошли технические испытания и сертификацию, сейчас находятся на этапе госрегистрации.

«Практически с начала следующего года мы сможем поставлять продукцию во все больницы страны. В дальнейшем планируется выпуск ортопедических приставок, спицевых аппаратов, аппаратов внешней фиксации, а к 2030 году - накостных пластин, внутрикостных стержней и кортикальных винтов», – подчеркнул Ерсен Жунусов.

По словам директора Строительно-технического колледжа Серика Малгельдинова, проект имеет важное значение, поскольку позволит производить востребованную отечественную продукцию и выводит подготовку специалистов на новый уровень.

«Здесь создан объект, на котором будет работать полноценная дуальная система обучения, соответствующая международным стандартам», – отметил он.

В год на новой площадке планируется выпускать от 3 до 5 тысяч медицинских изделий, используемых в травматологии и ортопедии.