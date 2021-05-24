Статьи Прокатили 24 мая 2021 г. 5:10 Галия Шимырбаева 15 млрд тенге – таковы потери отечественных кинотеатров за период пандемии.Эта цифра прозвучала на заседании «круглого стола», состоявшемся в Государственном центре поддержки национального кино.После первого локдауна и режима ЧС представители отечественной киноотрасли очень остро воспринимают любые повторные ограничения. Они, в частности, не до конца понимают критерии, на которых базируются решения о приостановке их деятельности.– Их субъективность вызывает массу вопросов, – говорит коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко. – Я всегда говорил, что беспокоиться нужно не только о кинотеатрах как о монетизаторах усилий множества людей. Если, допустим, в казахстанском кинопрокате работают примерно 10 тысяч человек, то еще как минимум столько же – это бэкстейдж, люди, которые трудятся за кадром, – музыканты, художники, сценаристы, режиссеры. Но когда кинотеатры простаивают, то наступает стагнация всей отрасли.Сейчас уже очевидно, что под угрозой находится вся отечественная киноиндустрия, где кинотеатры – одно из наиболее важных звеньев. Без них все остальное в кинематографе становится бессмысленным. А значит, мы рискуем потерять огромный пласт культуры и искусства, на развитие которого ушли десятилетия. Сегодня отечественное кино стремительно теряет свои позиции. Зритель из-за отсутствия предложения опять начинает все больше обращать свои взоры на зарубежные фильмы, а значит, следующими за кинотеатрами жертвами пандемии станут производственные кинокомпании и стоящие за ними режиссеры, актеры и так далее…– Если кинотеатры уйдут, показывать фильмы будет негде, – считает генеральный директор KinoPark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев. – В других странах сейчас смотрят кино на стриминговых площадках. Но уже первые месяцы локдауна показали, что это не окупается. Поэтому все крупные кинокомпании – Universal, Walt Disney и другие – отложили свои премьеры, не стали ориентироваться только на стриминг. Это их решение говорит о том, что ничего лучше кинотеатральных площадок в мире нет. Стриминг, онлайн-вещание, телевидение – все это второй этап.Кинематографисты подтверждают: только-только начинающий привыкать к казахстанскому контенту зритель, не имея сегодня альтернативы, теперь вновь смотрит зарубежное кино. Возможно, дело не только в отсутствии выбора как такового, но и в качестве того, что рынок в состоянии предложить. И это опять же история об условиях, обстоятельствах, в которых на сегодня вынуждены снимать свое кино наши кинематографисты.– Такая ситуация складывается уже давно, – сообщил кинорежиссер Рашид Нугманов. Государственный кинопрокат после развала Союза был разрушен, потом стали восстанавливать частные киносети. С тех пор мы видим на экранах мало отечественного кино. Правда, в последние годы зрители стали больше смотреть наши фильмы, в основном – комедии. Почему массовый зритель все еще обращается к американскому кино? Потому что качество намного лучше, есть зрелищность и больше, чем у нас, уделяется внимания драматургии. Что я имею в виду? Захватывающие истории, которые смотрят от начала и до конца. Но этому – зрелищности, ориентированности на зрителя – надо учиться. Нужно повышать качество сценариев.– Проблема с выживанием кинотеатров сейчас стала общемировой, – говорит другой известный кинорежиссер Абай Карпыков. – С ней столкнулись и США, и Индия, и КНР – кинодержавы, где есть мощная сеть кинотеатров и прокат. Помочь мы им ничем не сможем, кроме как производить качественные, смотрибельные картины. Если подходить к этому с позиции государственной, то культуру нужно защищать с таким прицелом, чтобы люди смотрели свой контент. Поэтому озабоченность моя как режиссера и продюсера только с этой стороны: нужно снимать как можно больше своих картин. В состоянии государство это сделать? Не знаю...Словом, кинотеатральной отрасли надеяться не на кого, кроме государства, из-за ограничительных решений которого, как бы субъективно это ни выглядело, она и оказалась в сложном финансовом положении.Россия, наш ближайший сосед, пережила те же самые события, но при этом там сделано много для поддержки кинотеатральной и в целом кинопроизводственной отрасли. Как сообщил Дмитрий Кириенко, с 1 января по 30 марта текущего года все фильмы, которые были выпущены при поддержке Российского фонда кино, дополнительно дотированы – к стоимости одного проданного билета добавлялась такая же сумма. Она делилась на две части: 50% «добрасывалось» кинотеатру и еще 50% – к выручке продюсера. Это привело к тому, что в указанный период на экраны вышло более 40 локальных картин, что является хорошим годовым показателем.– Думаю, экономисты в нашем Правительстве должны понимать, что запуск любой индустрии гораздо сложнее, нежели недопущение ее остановки, – говорит коммерческий директор Chaplin Cinemas. – Поэтому мы очень обеспокоены, что все ограничительные меры во многом, к сожалению, неэффективны. Они настолько показательны, что последствия будут ощущаться еще несколько лет. Каждое месячное ограничение по работе кинотеатров будет сказываться на протяжении нескольких кварталов текущего и последующих годов.По мнению генерального директора KinoPark Multiplex Cinemas Алмаза Малдыбаева, любое предприятие, закрытое по государственному постановлению, должно быть поддержано им.– В других странах, если государство выступает за закрытие предприятия, соответственно, оно оказывает помощь, чтобы избежать банкротства, – утверждает он. – В нашем случае государство закрывает и ограничивает, но поддержки – ни в выплате заработной платы, ни в погашении банковских платежей – не оказывает. Кинотеатры Европы, Азии (Корея, Япония) получают государственные дотации, а там, где нет помощи, период закрытия минимальный. В России сначала были дотации, но потом они решили открыть кинотеатры.– Для нас же вопрос висит в воздухе: что нам дальше делать? Идти в банк и дополнительно просить деньги? Государственный центр поддержки национального кино запускает фильмы на сумму до 5 миллиардов в год. Можно было бы хотя бы половину этих денег выделить кинотеатрам как единовременную помощь. Мы будем так благодарны ему за это, что после открытия все фильмы, которые он финансирует, возьмем с удовольствием, и они наверняка станут доходными. Нет, мы, может, с горем пополам и выживем. Но когда к нам придут отечественные режиссеры с картинами и захотят показывать свои фильмы, у меня будет моральное право отказать им. Нас в свое время никто не поддержал, почему мы должны теперь кого-то обслуживать? Это обычная логика: каждое действие имеет свое противодействие.– Нужно ввести поощрительные меры для кинотеатров для показа отечественного кино, снизить налоги, освободить от НДС, – считает Рашид Нугманов. – В России производство и эксплуатация такого кино освобождены от уплаты НДС. Если это у них возможно, почему невозможно у нас? Какая-то толика будет возвращаться кинематографисту, чтобы он мог запустить новые проекты. Тогда появится стимул делать все-таки кино, на которое будет ходить зритель.Кинотеатры, которые есть сегодня, расположены в основном в больших городах. Население, проживающее в районных и областных центрах, не имеет возможности смотреть отечественное кино. Чтобы обеспечить такого зрителя отечественной кинопродукцией, по мнению кинорежиссера Абая Карпыкова, нужно думать, как построить параллельно государственную прокатную сеть.– Как только закончится пандемия, нужно показывать народу свое кино, – считает он. – А для этого должна быть построена своя сеть кинотеатров.Комментарий вице-президента по производству АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова Айдара Баталова: – Мы готовы отдавать свои фильмы в кинотеатры, но я так понял, что есть профицит со стороны зарубежного контента и коридор для отечественных картин сузился. В таких условиях нам, конечно, придется конкурировать с американским и российским кино. Это сложно, но мы со своей стороны готовы делать все, чтобы выдержать эту конкуренцию. Первый шаг – постараемся сесть за стол переговоров с собственником каждой кинотеатральной сети и обговорить условия. Мы понимаем, что их хозяева руководст вуются законами рынка, когда говорят, что коль государство не поддержало частный бизнес свои ми преференциями в сложный период, то и они тоже имеют право отказаться показывать отечественные картины с государственным финансированием. Но вот, к примеру, сейчас снят отличный фильм про Хаджимукана Мунайтпасова, которому в 2021-м исполнилось 150 лет. Разве этот великий человек виноват в том, что из-за пандемии кинотеат ры терпят убытки? Кому будет от этого лучше? Кинотеатрам? Сомневаюсь. Представляете, сколько зрителей пошло бы на народное кино (картина полностью снята на государст венные деньги) о народном батыре. Отказать прокатывать, потому что обиделись, можно. Это их право. Но подход все-таки должен быть избирательным, и каждую картину нужно рассмат ривать индивидуально. Поэтому нам и нужно все-таки прийти к какому-то консенсусу. Пандемия на производстве отечественного кино сказалась в том плане, что многие кинопроекты получились переходящими. Некоторые из них были начаты еще в 2019 году, а в 2020-м часть из них законсервировали. Готовых картин у киностудии «Казахфильм» сейчас порядка девяти, среди них полнометражных игровых пять, плюс три ленты находятся в производстве. Получается 12 картин и плюс кино, снятое на частные инвестиции. Последнего сейчас производится так много, что на их фоне складывается ощущение, будто у государственной киностудии объемы по производству фильмов сильно упали. Да, возможно, сейчас из-за непростой экономической ситуации фильмов снимается меньше, чем хотелось бы, но ведь и в других отраслях, кроме, может быть, медицины, фармации и каких-то онлайн-сервисов, происходит то же самое. Но в целом темпов студия не сбавляет. И надо иметь в виду, что «Казахфильм» в основном ориен тируется на большие монументальные полотна. Фильм «Қасым ханның қасқа жолы» («Праведный путь хана Касыма») Акана Сатаева и в государственных-то условиях с серьезными производст венными мощностями тяжело снимать, а в маленьких частных студиях это вообще невыполнимая задача. Что касается качества, то фильм «Конокрады» Ерлана Нурмухамбетова открывал международный кинофестиваль в Пусане. Он ее снял в прошлом году, но картина лежит пока на полке, ждет, когда в кинотеатрах залы будут полнос тью заполняться. То же самое можно сказать и про байопик «Мукагали» Булата Калымбетова к 90-летию Мукагали Макатаева. Мы очень надеемся в октябре выпустить эти картины на большой экран. Я верю, что наши кинопрокатчики все-таки не будут стричь все картины под одну гребенку, а избирательно подойдут к кинопроектам. В производстве находятся совместная венгерско-казахстанская картина «Олиара» Тамаша Тота о казахском голодоморе, анимационный фильм «Алтын Адам» Тимура Бекмамбетова, а также научно-популярный фильм Виктора Вильковицкого «Возвращение моря» про судьбу Арала. Эти три фильма финансируются через Государственный центр поддержки национального кино. На самом «Казахфильме» находится в производстве уже названная картина «Қасым ханның қасқа жолы» Акана Сатаева. Адильхан Ержанов закончил работу над лентой «Обучение Адемоки» о судьбе маленькой мигрантки. Мы ее и картину Дарежана Омербаева «Акын» отправили сейчас в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Будем делать все, чтобы премьеры названных проектов прошли в режиме офлайн на большом экране. Люди ведь сейчас потихоньку начинают ходить в кино. В любом случае кинотеатры остаются первым окном дистрибуции. Если в Америке и США кино зарабатывает на стриминговых платформах, то у нас других реальных альтернатив по его монетизации еще нет. Мы сейчас находимся только в начале такого пути, хотя уже разместили лучшие картины «Казахфильма» на платформах ряда мобильных телеоператоров.