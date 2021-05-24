15 млрд тенге – таковы потери отечественных кинотеатров за период пандемии.

Эта цифра прозвучала на заседании «круглого стола», сос­тоявшемся в Государственном цент­ре поддержки нацио­нального кино.

– Если кинотеатры уйдут, показывать фильмы будет негде, – считает генеральный директор KinoPark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев. – В других странах сейчас смотрят кино на стриминговых площадках. Но уже первые месяцы локдауна показали, что это не окупается. Поэтому все крупные кинокомпании – Universal, Walt Disney и другие – отложили свои премьеры, не стали ориентироваться только на стриминг. Это их решение говорит о том, что ничего лучше кинотеатральных площадок в мире нет. Стриминг, онлайн-вещание, телевидение – все это второй этап.

Сейчас уже очевидно, что под угрозой находится вся отечест­венная киноиндустрия, где кинотеатры – одно из наиболее важных звеньев. Без них все остальное в кинематографе становится бессмысленным. А значит, мы рис­куем потерять огромный пласт культуры и искусства, на развитие которого ушли десятилетия. Сегодня отечественное кино стремительно теряет свои позиции. Зритель из-за отсутствия предложения опять начинает все больше обращать свои взоры на зарубежные фильмы, а значит, следующими за кинотеатрами жертвами пандемии станут производственные кинокомпании и стоящие за ними режиссеры, актеры и так далее…

– Их субъективность вызывает массу вопросов, – говорит коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко. – Я всегда говорил, что беспокоиться нужно не только о кинотеатрах как о монетизаторах усилий множества людей. Если, допустим, в казах­станском кинопрокате работают примерно 10 тысяч человек, то еще как минимум столько же – это бэкстейдж, люди, которые трудятся за кадром, – музыканты, художники, сценаристы, режиссеры. Но когда кинотеатры простаивают, то наступает стагнация всей отрасли.

После первого локдауна и режима ЧС представители отечест­венной киноотрасли очень остро воспринимают любые повторные ограничения. Они, в частности, не до конца понимают критерии, на которых базируются решения о приостановке их деятельности.

Кинематографисты подтверж­дают: только-только начинающий привыкать к казахстанскому контенту зритель, не имея сегодня альтернативы, теперь вновь смот­рит зарубежное кино. Возможно, дело не только в отсутствии выбора как такового, но и в качестве того, что рынок в состоянии предложить. И это опять же история об условиях, обстоятельствах, в которых на сегодня вынуждены снимать свое кино наши кинематографисты.

– Такая ситуация складывается уже давно, – сообщил кинорежиссер Рашид Нугманов. Государственный кинопрокат после развала Союза был разрушен, потом стали восстанавливать частные киносети. С тех пор мы видим на экранах мало отечественного кино. Правда, в последние годы зрители стали больше смотреть наши фильмы, в основном – комедии. Почему массовый зритель все еще обращается к американскому кино? Потому что качество намного лучше, есть зрелищность и больше, чем у нас, уделяется внимания драматургии. Что я имею в виду? Захватывающие истории, которые смотрят от начала и до конца. Но этому – зрелищности, ориентированности на зрителя – надо учиться. Нужно повышать качество сценариев.

– Проблема с выживанием кинотеатров сейчас стала общемировой, – говорит другой известный кинорежиссер Абай Карпыков. – С ней столкнулись и США, и Индия, и КНР – кинодержавы, где есть мощная сеть кинотеатров и прокат. Помочь мы им ничем не сможем, кроме как производить качественные, смотрибельные картины. Если подходить к этому с позиции государственной, то культуру нужно защищать с таким прицелом, чтобы люди смотрели свой контент. Поэтому озабоченность моя как режиссера и продюсера только с этой стороны: нужно снимать как можно больше своих картин. В состоянии государство это сделать? Не знаю...

Словом, кинотеатральной отрас­ли надеяться не на кого, кроме государства, из-за ограничительных решений которого, как бы субъективно это ни выглядело, она и оказалась в сложном финансовом положении.

Россия, наш ближайший сосед, пережила те же самые события, но при этом там сделано много для поддержки кинотеатральной и в целом кинопроизводственной отрасли. Как сообщил Дмитрий Кириенко, с 1 января по 30 марта текущего года все фильмы, которые были выпущены при поддержке Российского фонда кино, дополнительно дотированы – к стоимости одного проданного билета добавлялась такая же сумма. Она делилась на две части: 50% «добрасывалось» кинотеатру и еще 50% – к выручке продюсера. Это привело к тому, что в указанный период на экраны вышло более 40 локальных картин, что является хорошим годовым показателем.

– Думаю, экономисты в нашем Правительстве должны понимать, что запуск любой индуст­рии гораздо сложнее, нежели недопущение ее остановки, – говорит коммерческий директор Chaplin Cinemas. – Поэтому мы очень обеспокоены, что все ограничительные меры во многом, к сожалению, неэффективны. Они настолько показательны, что последствия будут ощущаться еще несколько лет. Каждое месячное ограничение по работе кинотеатров будет сказываться на протяжении нескольких кварталов текущего и последующих годов.

По мнению генерального директора KinoPark Multiplex Cinemas Алмаза Малдыбаева, любое предприятие, закрытое по государственному постановлению, должно быть поддержано им.

– В других странах, если государство выступает за закрытие предприятия, соответственно, оно оказывает помощь, чтобы избежать банкротства, – утверж­дает он. – В нашем случае государство закрывает и ограничивает, но поддержки – ни в выплате заработной платы, ни в погашении банковских платежей – не оказывает. Кинотеатры Европы, Азии (Корея, Япония) получают государственные дотации, а там, где нет помощи, период закрытия минимальный. В России сначала были дотации, но потом они решили открыть кинотеатры.

– Для нас же вопрос висит в воздухе: что нам дальше делать? Идти в банк и дополнительно просить деньги? Государственный центр поддержки национального кино запускает фильмы на сумму до 5 миллиардов в год. Можно было бы хотя бы половину этих денег выделить кинотеат­рам как единовременную помощь. Мы будем так благодарны ему за это, что после открытия все фильмы, которые он финансирует, возьмем с удовольствием, и они наверняка станут доходными. Нет, мы, может, с горем пополам и выживем. Но когда к нам придут отечественные режиссеры с картинами и захотят показывать свои фильмы, у меня будет моральное право отказать им. Нас в свое время никто не поддержал, почему мы должны теперь кого-то обслуживать? Это обычная логика: каждое действие имеет свое противодействие.

– Нужно ввести поощрительные меры для кинотеатров для показа отечественного кино, снизить налоги, освободить от НДС, – считает Рашид Нугманов. – В России производство и эксплуа­тация такого кино освобождены от уплаты НДС. Если это у них возможно, почему невозможно у нас? Какая-то толика будет возвращаться кинематографисту, чтобы он мог запустить новые проекты. Тогда появится стимул делать все-таки кино, на которое будет ходить зритель.

Кинотеатры, которые есть сегодня, расположены в основном в больших городах. Население, проживающее в районных и областных центрах, не имеет возможнос­ти смотреть отечественное кино. Чтобы обеспечить такого зрителя отечественной кинопродукцией, по мнению кинорежиссера Абая Карпыкова, нужно думать, как построить параллельно государст­венную прокатную сеть.

– Как только закончится пандемия, нужно показывать народу свое кино, – считает он. – А для этого должна быть построена своя сеть кинотеатров.