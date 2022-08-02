Прокатился на авто по реке Есентай житель Алматы – видео

В Сети появилось видео, на котором водитель легкового автомобиля в городе Алматы катается по реке Есентай. Нарушитель будет наказан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram. По данному факту управление местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы начало проверку.

«Участник вопиющего видео будет непременно установлен и привлечен к ответственности. Такие действия непозволительны. Не исключаем, что они были совершены с целью так называемого хайпа», – прокомментировали в пресс-службе ДП мегаполиса.