Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата

Криминал , Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она обратилась к подписчикам своей страницы в Instagram

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Айжан Аймаганова, выступавшая гособвинителем по делу Куандыка Бишимбаева, высказалась о деле Шерзата Болата, убитого в Талгаре, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Она отметила, что в прокуратуру поступает много вопросов о гибели Шерзата.

«Конечно, я тоже интересуюсь делом Шерзата, это тревожит мое сердце. Но все будет в соответствии с законом. Мы должны понимать этот принцип. Каждый из нас должен заниматься своим делом усердно. Я верю, что мои коллеги в Алматинской области делают свою работу усердно», – подчеркнула прокурор.

 

Ранее в прокуратуре заявили, что  досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения.

Напомним, в начале октября в Талгаре Алматинской области был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. На днях был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным даннымсовершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова завели уголовное дело. 

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству. 

#обращение #прокурор #Шерзат #Аймаганова

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