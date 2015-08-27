Прокуроров СНГ пригласили на конференцию по Нюрнбергскому трибуналу
Айдар Утешев
Генеральный прокурор России Юрий Чайка пригласил участников 25-го прокурорского заседания Координационного совета СНГ на международную конференцию, посвященную 70-летию Нюрнбергского трибунала. Мероприятие состоится в 2016 году в Москве, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы все недавно отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но нынешний год еще знаменателен и тем, что 70 лет назад был создан Международный военный трибунал для суда над главарями нацистской Германии. Осенью 2016 года в Москве планируется проведение международной конференции. Мы пригласим вас. Я думаю, что прокуроры наших стран должны принять участие в проведении мероприятий, посвященных 70-летию Нюрнбергского процесса", – сказал Юрий Чайка.
Напомним, Нюрнбергский процесс проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге.
Подводя итоги прошедшего сегодня в Астане заседания Координационного совета генпрокуроров СНГ, переизбранный на пост руководителя совета Юрий Чайка дал высокую оценку организации данной встречи.
"Позвольте от имени всех участников заседания выразить признательность руководству Республики Казахстан и лично Генеральному прокурору страны Асхату Кайзуллаевичу Даулбаеву за высокий уровень проведения заседания, проявленное радушие и гостеприимство. Желаю всем профессиональных успехов", – подытожил Юрий Чайка.