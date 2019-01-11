Промоутер Сондерса сделал заявление о бое с Головкиным

Спорт
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Фото с сайта boxing.ru
Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

"Мы дважды подписывались на этот бой. Они отправляли нам контракт, мы подписывали его и пересылали обратно. Захотят ли они бой без титулов на кону? Может быть. Все решают деньги. Но мы хотим устроить этот бой — он был бы фантастическим!" — заявил Уоррен.

Напомним, в прошлом году и Сондерс, и Головкин были чемпионами мира в среднем весе, однако теперь у обоих боксеров уже нет поясов. Сондерс лишился титула WBO после проблем с допингом; Головкин потерял пояс IBF за отказ от обязательной защиты, а затем лишился поясов WBA Super, WBC и IBO, проиграв в рематче мексиканцу Саулю Альваресу (51-1-2, 34 КО).

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