"Прорубить" окно в инновационное будущее планируют в Правительстве РК

Чиновники в числе прочего хотят запустить цифровую платформу по образу Еgov, где будут собраны меры господдержки тематических проектов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Совет по технологической политике рассмотрел вопросы инновационного развития регионов и создания «Единого окна» национальной инновационной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Для повышения технологической активности регионов и увеличения вклада IT-сектора в развитие экономики» члены совета планируют «сконцентрировать усилия на необходимой поддержке областных инновационных площадок и бизнес-инкубаторов».

«Как правило, это касается аренды рабочих мест, обучения и консультационных услуг. Премьер-министр отметил, что данное направление нужно финансировать в том числе за счет средств, выделяемых недропользователями на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», - рассказали в пресс-службе Правительства.

Также на заседании был рассмотрен план по реализации проекта «Единое окно» национальной инновационной системы, который предусматривает запуск цифровой платформы по образу Еgov, где будут собраны меры господдержки тематических проектов.

«Кроме того, система позволит участникам отрасли взаимодействовать друг с другом: вести мониторинг, заказывать услуги, заключать договоры и т.д. Премьер-министр поддержал данные подходы и дал поручение запустить проект в пилотном режиме летом 2023 года», - сообщается на сайте премьер-министра.

Напомним, неделей ранее борцы с коррупцией рекомендовали списать едва ли не 200 информсистем. В Антикоре проанализировали бюджетные расходы на цифровизацию страны, и сообщили, что за последние 8 лет разработано 578 информсистем, на которые потрачено свыше 400 млрд тенге.

«Отсутствие четкого понимания потребности в тех или иных информсистемах, непрозрачное ценообразование и закрытость процедур закупок стали причинами того, что треть из них признана невостребованной - 178 из 578, и рекомендована к списанию», - сказал руководитель Службы превенции Саян Ахметжанов.