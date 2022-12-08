Треть разработанных в Казахстане информсистем рекомендованы к списанию – Антикор

По данным антикоррупционной службы, за последние 8 лет разработано 578 информсистем, на которые потрачено свыше 400 млрд тенге.

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Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов озвучил итоги анализа расходов бюджетных средств на цифровизацию страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«За последние 8 лет разработано 578 информсистем, на которые потрачено свыше 400 млрд тенге. Отсутствие четкого понимания потребности в тех или иных информсистемах, непрозрачное ценообразование и закрытость процедур закупок стали причинами того, что треть из них признана невостребованной - 178 из 578, и рекомендована к списанию», - сказал Саян Ахметжанов.

Между тем, по его словам, отечественный рынок разработчиков сконцентрирован в руках пяти квазигоскомпаний, которые получили более 50% денег.

«Заказчики квазигоссектора самостоятельно определяют стоимость IT-разработок, заключение Минцифры для них не требуется. В итоге разница в цене на однотипные программы, как внутри квазигоссектора, так в сравнении с госорганами, достигает десятков миллиардов тенге. При этом цифровизация не всегда дает должный экономический эффект», - отметил спикер.

Так, по его данным, в 2012-2015 годах, потратив почти 96 млрд тенге на ИС «Энергодиспетчерская тяга», КТЖ планировало сэкономить к 2025 году на топливе более 100 млрд тенге. Однако локомотивные бригады игнорируют в работе эту программу, что обнулило ожидаемый экономический эффект.

Госсектор же для сокрытия завышения стоимости работ использует закрытый формат ДСП.

«Анализ показал, что при открытом закупе аналогичные работы стоят гораздо дешевле. Например, в 2019 году акимат ВКО купил 4 платформы по видеофиксации и документообороту за 9,3 млрд тенге, тогда как в других регионах они закупались от 24 млн тенге», - резюмировал Ахметжанов.