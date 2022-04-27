Проще и быстрее получать страховые выплаты по ДТП – Европротокол предлагают ввести в Казахстане

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, поправками в части страхового рынка предусматривается внедрение совместных пенсионных аннуитетов, возможность участия компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС) и распространение системы гарантирования на все обязательные виды страхования и социально значимые страховые продукты, как пенсионный аннуитет и страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС, переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты внесли ряд норм. Так, предлагается введение упрощенного порядка урегулирования страхового случая по автострахованию (Европротокол), реализуемого с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд, для обеспечения оперативного получения страховых выплат по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).

Европротокол применяется в случае отсутствии вреда жизни и здоровью участников ДТП и при незначительности размера ущерба.

Кроме того, предлагается совершенствование системы ценообразования обязательного автострахования путем пересмотра коэффициентов «бонус-малус», используемых для предоставления скидки при покупке страхового полиса для водителей с низким показателем аварийности.

Также страховые компании обяжут предоставлять в Государственное кредитное бюро информации по договорам страхования и перестрахования для создания полноценной централизованной базы по страховой статистике, совершенствование норм законодательства, регулирующих вопросы доступа к Единой страховой базе данных при получении информации, содержащей тайну страхования.

Предлагается предварительное уведомление страховыми компаниями об истечении срока действия договора страхования граждан, которые по требованиям закона обязаны заключить договор страхования и несут административную ответственность за неисполнение таких требований.