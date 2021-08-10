Общество
Протекает тяжело: о постковидном синдроме у детей предупредила врач
Людмила Макаренко
Главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева утверждает, что у детей КВИ может иметь особые последствия и неожиданно напоминать о себе после, казалось бы, полного выздоровления, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

«Сейчас выяснилось, что дети коронавирус переносят легко, но потом, через 6-12 месяцев, у многих проявляется постковидный синдром. Вот он как раз протекает тяжело и может ударить по любому органу. Родителям нужно быть бдительными», - предупреждает врач.

Кроме того, специалисты указывают на трудности диагностики заболевания у пациентов младшего возраста.

«Нередко у детей при заболевании мы не находим в крови иммуноглобулин М, который указывает на коронавирус. Но через какое-то время в организме появляются защитные тела, то есть иммуноглобулин G, которые говорят о перенесенном коронавирусе. Это загадка», - отмечает Фарида Агибаева.

Как известно, «дельта»-штамм коронавируса больше ориентирован на молодежную аудиторию: он распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не успели пройти вакцинацию. 37% в общей массе зараженных – граждане в возрасте от 20 до 40 лет. Чаще стали болеть дети в возрасте до года и с хроническими патологиями.

«Коронавирус часто передается внутри семьи, дети могут заразиться от родителей. Поэтому сегодня нужно стараться ограничивать посещение общественных мест, не брать детей с собой в магазины и реже ездить с ними в транспорте. А также родителям сейчас важно привиться от коронавируса, это увеличит шансы не заразить своих детей», - призывает эксперт.



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