Против повышения тарифов на электричество выступили актюбинцы

Цену за электроэнергию в Актобе хотят повысить почти на треть, передает Kazpravda.kz

Фото Натальи Макеенко

Бизнесмены и жители дачных массивов выступили против повышения тарифа на электричество на общественных слушаниях, сообщает «Диапазон».

16 февраля прошли слушания о повышении тарифа на электроэнергию на 30%. Высказать свое мнение пришли десятки людей. В основном, на слушания пришли жители дачных массивов и индивидуальные предприниматели.

Бизнесмены отметили, что небольшие продуктовые магазинчики сейчас и так платят большие деньги за электричество. Если стоимость продолжит расти, это может отразиться и на стоимости продуктов, говорят они.

«Мы и так были недовольны, потому что у нас за свет уже 44 тенге. Говорят, 37, но мы все равно с НДС платим, - рассказала предпринимательница Светлана Жаналина. - За свет маленький магазин с квадратурой 50-60 квадратных метров в месяц оплачивает 100-120 тысяч тенге зимой, а летом – 200 тысяч тенге».

Перед собравшимися выступили заместитель директора ТОО «АктобеЭнергоСнаб» Серик Туйтебаев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Ерлан Дуйсен и директор ТОО «АктобеЭнергоСнаб» Рустем Арыстанов. Они рассказали, что повышение тарифов ТОО «АктобеЭнергоСнаб», в основном, происходит в связи с ростом цены на покупку электроэнергии у единого закупщика ТОО «РФЦ по ВИЭ» и ростом затрат на транспортировку энергии до пункта назначения. Компания не имеет права зарабатывать на тарифах. И на данный момент поставщик услуг электроэнергии работает с миллиардными убытками.

Но людей доклады руководителей не убедили.

Большинство участников слушаний демонстративно покинули собрание.