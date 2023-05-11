Противодействие пыткам: Антикор показал кабинеты допроса

Агентство Казахстана по противодействию коррупции продемонстрировало кабинеты допроса и досудебного расследования депутатам Сената Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

«Кабинеты допроса и досудебного расследования оснащены четырьмя сплошными камерами видеонаблюдения.

2 камеры подключены к дежурной части Департамента Агентства по городу Астане.

Через третью камеру сотрудники Генеральной прокуратуры РК отслеживают процесс допроса подозреваемых. Доступ к этой камере имеют только прокуроры, и видеоматериалы хранятся на сервере ГП.

Четвертая камера фиксирует все происходящее в этом кабинете.

В целом системы видеонаблюдения в здании департамента охватывают маршрут следования посетителей в кабинеты, за исключением мест личной гигиены», – уточнили в Антикоррупционной службе.

Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия.

Помимо этого, в кабинетах установлены бронированные зеркала Гезелла, которые используются для следственных действий, таких как опознание лиц.

«Антикор с 2020 года применяет международный опыт по использованию электронных браслетов слежения за лицами, в отношении которых применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

Электронный браслет представляет собой радиоэлектронный модуль, который крепится на ноге подозреваемого или обвиняемого.

Попытка его снять или любым механическим способом воздействовать на него приводит к активации тревожного сигнала и отсылке сообщения в дежурную часть Антикора», – добавили борцы с коррупцией.

Председатель агентства Асхат Жумагали рассказал членам Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената о реализации Концепции антикоррупционной политики на предстоящие 5 лет, проекте «Бизнеске жол», а также о Карте коррупционных рисков, которая определяет наиболее рисковые сферы и проблемные вопросы общества.

Он также отметил, что новые подходы, уход от повальной регистрации уголовных дел позволили сконцентрироваться на выявлении системных проявлений коррупции.