Выдачу иностранных бланков разрешений в пунктах пропуска оптимизировали в РК

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил директор департамента таможенного контроля комитете госдоходов Минфина РК Елдос Саудабаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

КГД совместно с комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля проведена работа по автоматизации выдачи иностранных бланков разрешений на платформе Qoldau.kz на границе с КНР.

Это позволило исключить человеческий фактор и получение иностранных бланков разрешений непосредственно на пунктах пропуска.

«В результате использования сервиса, оптимизирован процесс оказания государственной услуги за счет интеграции сервиса с информационными системами, в том числе с автоматизированной системой электронной очереди, исключен коррупционный фактор при распределении иностранных бланков разрешений, а также увеличена доля отечественных перевозчиков на рынке, ориентировочно с 55 до 70%», — говорится в официальном сообщении пресс-службы КГД.

Выдача иностранных бланков разрешений осуществляется за 1 МРП, который поступает в бюджет. С момента запуска сервиса выдано более 106 тысячи иностранных бланков разрешений.

Кроме того, с учетом положительных результатов пилотного проекта прорабатывается вопрос продления сроков его реализации до конца 2 квартала 2025 года, а также в первом полугодии запуска аналогичного пилотного проекта на казахстанско-узбекском участке госграницы.