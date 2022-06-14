Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане

Пустые хлопоты

Общественники Северо-Казахстанской области заподозрили в обмане получателей государственных грантов и настояли на аудиторской проверке. В результате вскрылись не слишком благовидные факты использования казенных денег.

«Прошу провести проверку законности выдачи грантов на развитие бизнес-идей, выданных КГУ «Центр занятости населения акимата Петропавловска», в частности целевого использования бюджетных средств, подлиннос­ти предоставленных документов со стороны 12 получателей», – с таким запросом в департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области обратился руководитель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр» Руслан Асаубаев.

Речь идет о грантах (более полумиллиона тенге каждый) для реализации бизнес-идей участниками программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017–2021 годы. Общественники заподозрили, что часть проектов, в том числе по открытию швейных мастерских, – зачастую фикция. В одном случае швейного цеха по указанному адресу не оказалось, в другом он был уже закрыт.

Еще в 2020 году 6 участников программы не сумели подтвердить целевое использование государственных грантов. В декабре 2021-го новые получатели тоже перестали оплачивать ежемесячный единый совокупный платеж.

Специалисты центра занятости выезжали по месту проживания предпринимателей, звонили по телефону, просили предоставить подтверждающие документы, а в ответ – тишина…

В центре занятости создали комиссию, она установила приз­наки правонарушений. Некоторые из договоров не были даже зарегистрированы, а фотоотчет по швейному делу предоставили только из одной мастерской.

В отчете аудиторской проверки приводится пример того, как жительница Петропавловска, получив грант на открытие швейной мастерской, предоставила договор купли-продажи оборудования (оверлок, электрический отпариватель, швейная машинка, гладильная система) на 583 тыс. тенге, но в действительности ничего из перечисленных предметов не оказалось. Фальшивая швея призналась, что, желая подзаработать, она оформила на себя документы и получила на руки 90 тыс. тенге. Остальные деньги достались неизвестному лицу.

В другом случае мужчина получил грант на открытие шиномонтажной мастерской, при этом никто не обратил внимания, что менять автопокрышки этот человек собирается у себя в… квартире.

Когда же аудиторы пришли туда, то услышали занимательный рассказ: мол, квартирный шиномонтаж – это все равно что двери в… пустоту, то есть сплошные убытки.

В ходе проверки были выявлены финансовые нарушения на сумму более 2,2 млн тенге. Нарушения процедурного характера потянули еще на 4 млн тенге.