Общество
Проверка знаний: студенты медицинских вузов показали слабый уровень освоения программ
При проверке учащиеся казахстанских медицинских вузов показали низкий уровень знаний. Об этом заявила председатель правления РОО "Национальный центр независимой экзаменации" Гульмира Жангереева, выступая на заседании депутатской группы "Өңiр" Сената Парламента РК по вопросам повышения доступности и эффективности медицинской помощи, сообщает Inform.kz.

"При поддержке Министерства здравоохранения мы провели оценку знаний первого, второго и третьего курса учащихся медицинских вузов. Удовлетворительную успеваемость показал только один вуз - Южно-Казахстанская медицинская академия, средний бал уровня знания студентов этого вуза составил 61,1%. Остальные не достигли порогового уровня освоения программ", - сказала Гульмира Жангереева.

По ее словам, средний бал по уровню знаний в республике составил 41,3.

"Анализом данных оценки знаний выпускников согласно спецификации базы тестовых вопросов зафиксирован низкий уровень освоения базовых дисциплин", - добавила она.

Популярное

Все
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Всей семьей как на праздник
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Наш дух и наша гордость
Активность и неравнодушие
Важный инструмент демократии
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
С надеждой на лучшее
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Общество
Жители Атырауской области приняли активное участие в рефере…
Общество
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и д…
Общество
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Общество
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]