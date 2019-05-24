Проверка знаний: студенты медицинских вузов показали слабый уровень освоения программ
При проверке учащиеся казахстанских медицинских вузов показали низкий уровень знаний. Об этом заявила председатель правления РОО "Национальный центр независимой экзаменации" Гульмира Жангереева, выступая на заседании депутатской группы "Өңiр" Сената Парламента РК по вопросам повышения доступности и эффективности медицинской помощи, сообщает Inform.kz.
"При поддержке Министерства здравоохранения мы провели оценку знаний первого, второго и третьего курса учащихся медицинских вузов. Удовлетворительную успеваемость показал только один вуз - Южно-Казахстанская медицинская академия, средний бал уровня знания студентов этого вуза составил 61,1%. Остальные не достигли порогового уровня освоения программ", - сказала Гульмира Жангереева.
По ее словам, средний бал по уровню знаний в республике составил 41,3.
"Анализом данных оценки знаний выпускников согласно спецификации базы тестовых вопросов зафиксирован низкий уровень освоения базовых дисциплин", - добавила она.