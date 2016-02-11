Прозрачность. Справедливость. Конкурентность Статьи 874 Анастасия ШВАРЦ

фото с сайта mfa.gov.kz

Важная миссия



Во встрече в предвыборном штабе партии «Нур Отан» приняли участие председатель РОККВ Нурлан Еримбетов и члены комиссии Жабайхан Абдильдин, Камал Бурханов, Аманкул Серикбаев, Тамара Ширмер, первый заместитель Председателя «Нур Отана» – руководитель предвыборного штаба партии Аскар Мырзахметов, секретари партии «Нур Отан» Фархад Куанганов и Каныбек Жумашев.



Стороны обсудили ход электоральной кампании, а также контуры взаимодействия наблюдателей РОККВ на всех ее этапах с предвыборным штабом партии «Нур Отан» в целях обеспечения прозрачности выборного процесса. Председатель РОККВ рассказал о многолетнем опыте работы комиссии, подчеркнув, что общественное наблюдение как неотъемлемый элемент выборов в Казахстане динамично развивается.



– За плечами комиссии 5 электоральных циклов. Наши наблюдатели обеспечивают наблюдение и системный мониторинг всех этапов выборной кампании, а также следят за соблюдением предоставления равных условий для всех участников предвыборной борьбы и избирательных прав казахстанцев, – отметил Н. Еримбетов.

Член РОККВ Камал Бурханов подчеркнул, что в число наблюдателей комиссии вошли представители НПО, независимых СМИ, общественные активисты, которые приложат все усилия для обеспечения прозрачности выборов.



Аскар Мырзахметов отметил важность общественного наблюдения за ходом избирательной кампании.

– Партия «Нур Отан», будучи ведущей политической силой страны, заинтересована в проведении открытых и прозрачных демократических выборов, когда обеспечивается строгое соблюдение конституционных прав избирателей и кандидатов. В этом смысле РОККВ как независимая общественная организация выполняет важную миссию, – акцентировал А. Мырзахметов.



Нацелены на серьезную работу



В этот же день на встрече в предвыборном штабе партии «Бірлік» члены РОККВ обсудили с представителями политического объединения широкий круг вопросов, связанных с текущей избирательной кампанией. Большое внимание в рамках диалога было уделено налаживанию конструктивного взаимодействия между РОККВ и предвыборным штабом «Бірлік».



Председатель РОККВ Нурлан Еримбетов особо отметил важность обеспечения транспарентных и справедливых выборов, свободного волеизъявления граждан, соблюдения прав всех участников избирательного процесса, следования законодательно установленным процедурам.

– За годы своего существования комиссией накоплен большой опыт, наши рекомендации способствовали совершенствованию выборов в Казахстане. В целом деятельность РОККВ и других наблюдательских миссий положительно влияет на электоральный процесс, способствует повышению политико-правовой культуры населения – подчеркнул Н. Еримбетов



По словам члена РОККВ Аманкула Серикбаева, все этапы предвыборной кампании будут охвачены долгосрочным наблюдением.

– Наблюдение планируется осуществлять по всей республике на каждом избирательном участке, главные принципы нашей работы – прозрачность, справедливость, конкурентность, законность, – резюмировал он.



В свою очередь заместитель председателя партии «Бірлік» Болат Байкадамов отметил, что их партия впервые принимает участие в избирательной гонке в Мажилис Парламента и маслихаты, и поэтому для них является ценной возможность сотрудничества и взаимодействия с РОККВ.

– Партия «Бірлік» и выдвинутые нами кандидаты в депутаты нацелены на серьезную и открытую работу. Мы широко приветствуем сотрудничество с РОККВ, осуществляющей столь важную миссию как независимое общественное наблюдение, – заявил Б. Байкадамов.

