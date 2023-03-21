Прозрачные, конкурентные, хорошо организованные

Миссия наблюдателей от СНГ оказалась одной из самых многочисленных на внеочередных парламентских выборах в Казахстане. В ее составе были аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 196 наблюдателей, 10 из которых работали на долгосрочной основе.

Основные выводы по результатам работы представители Миссии СНГ представили вчера на брифинге в Центральной избирательной комиссии. Прежде чем глава миссии – первый замес­титель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов представил офи­циальные итоги наблюдения, другие участники поделились мыслями и впечатлениями от прошедшей избирательной кампании.

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоёрзода подчеркнул колоссальную работу избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов. В частности, он выделил широкомасштабную информационно-разъяснительную работу, которая была особенно актуальна с учетом проведения кампании в условиях обновленного законодательства о выборах.

– В день голосования, 19 марта, мы присутствовали при открытии избирательного участка и в течение дня наблюдали за ходом голосования на нескольких избирательных участках, расположенных в Астане. Наши наблюдения показали, что избирательные комиссии действовали профессионально, их деятельность отвечала принципам гласности. Внеочередные выборы были свободными, демократичными и соответствовали требова­ниям Конституции, избирательного законодательства Республики Казахстан и признанным международным стандартам, – резюмировал Бахтиер Худоёрзода.

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Нурлан Койчукеев подчеркнул, что самая главная задача выборного процесса – дать возможность гражданам воспользоваться своим конституционно закрепленным правом выбирать и быть избранными.

– В этой части мы провели анализ изменений, произошедших в законодательстве Республики Казахстан, и хотим особо отметить некоторые положительные моменты, которые, как считаем, способствуют укреплению демократических преобразований в стране. Это касается введения мажоритарной системы. Также как положительный момент расцениваем то, что порог прохождения в Мажилис для партий был снижен с 7 до 5%, – отметил Нурлан Койчукеев.

Он также подчеркнул: для наб­людателей был обеспечен свободный доступ на участки, созданы все необходимые условия для их работы. Представитель ЦИК Кыргызстана отметил, что нарушений замечено не было. Приятно удивила активность избирателей.

По его мнению, тот факт, что общая явка превысила 50%, – наглядный показатель того, что реформы, которые принимаются со стороны Президента РК, народ поддерживает.

Координатор группы наблюдателей МПА СНГ Вагаршак Акобян сообщил, что в день голосования члены группы посетили 127 избирательных участков в Астане, Алма­ты, Талдыкоргане, населенных пунктах Акмолинской облас­ти, а также зарубежные избирательные участки.

Он отметил, что по итогам проведенного наблюдения группа международных наблюдателей пришла к выводу: подготовка к проведению внеочередных выборов осуществлялась в соответствии с избирательным законодательством страны.

– Казахстан проводит последовательную работу по приведению законодательства в соответствие с нормами Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государств – участников СНГ. ЦИК обеспечила высокий уровень подготовки, организации и проведения избирательной кампании. Участие в ней семи политических партий, 370 кандидатов в одномандатных избирательных округах свидетельствует о конкурентном характере выборов, наличии у избирателей возможности реализовать свое право голоса, – подчеркнул Вагаршак Акобян.

Он также добавил, что по результатам мониторинга вне­очередные парламентские выборы в Казахстане можно считать сос­тоявшимися при соблюдении гарантированных законом демократических прав и свобод всех участников избирательного процесса, а также соответствующими международным стандартам проведения свободных и справедливых выборов.

Председатель Совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков обратил внимание на то, что прошедшие выборы имеют огромное значение для политической системы Казахстана, завершая большой электоральный цикл, и важны для всех партнеров по Содружеству Независимых Государств.

– Присоединяюсь к тем оценкам, которые уже дали мои коллеги, и могу подтвердить: выборы в Казахстане были транспарентными, соответствовали законодательству страны. Каких-либо грубых нарушений, способных повлиять на волеизъявление избирателей, мы не заметили, – отметил Василий Волков.

После глава Миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов озвучил основные выводы, сделанные по результатам работы в рамках завершившейся электоральной кампании.

В первую очередь он подчерк­нул, что миссия осуществляла свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны пребывания, не вмеши­ваясь в ход выборов и во внутренние дела государства. Перед наблюдателями от СНГ стояла задача оценить избирательную кампанию на соответствие национальному законодательству и оказать содейст­вие в проведении свободных и демократических выборов.

– Миссия отмечает, что в респуб­лике были созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами, – отметил Леонид Анфимов. – Эксперты штаба миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ провели анализ избирательного законодательства Республики Казахстан и отмечают, что оно содержит положения, позволяющие организовывать и проводить выборы открыто и гласно на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании с опорой на систему независимых избирательных органов.

Особо глава Миссии от СНГ отметил большую работу Центральной избирательной комиссии по организации избирательного процесса. По мнению наблюдателей, центральная и нижестоящие комиссии приняли необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства, продемонстрировали высокий профессионализм и должный организационный уровень завершившейся электоральной кампании.

– Избирательная кампания проходила на фоне либерализации условий партийного строительст­ва. Все семь зарегистрированных партий приняли участие в избирательной кампании, – также отметил спикер. – По мнению наблюдателей от СНГ, участие в избирательной кампании всех зарегистрированных политических партий и отсутствие ограничения на количество выдвигаемых по одномандатным округам кандидатов позволило обеспечить ее проведение на условиях конкурентности и открытости.

Отдельно наблюдатели обратили внимание на информацион­ное сопровождение выборов – как со стороны ЦИК, так и со стороны СМИ.

– Агитационная кампания проходила спокойно и организованно. В ходе общения с наблюдателями от СНГ представители предвыборных штабов политических партий отмечали, что не сталкивались со случаями воспрепятствования агитационной деятельности, – подчеркнул глава Миссии наблюдателей от СНГ.

В целом, по оценке миссии, при подготовке и проведении выборов в Мажилис были соз­даны условия для защиты избирательных прав и свобод всех участников избирательного процесса.

В день голосования представители СНГ наблюдали за процедурой голосования и подведением итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, области Жетысу, в Астане, Алматы и Шымкенте, а также на 16 зарубежных избирательных участках.

– Наблюдатели от СНГ посетили 832 избирательных участка и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования, – подчеркнул глава миссии. – Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством. В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные замечания, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на результаты выборов.

В целом Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли на высоком организационном уровне в соответствии с действующим законодательством, были обеспечены условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление.