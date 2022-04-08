– Не лезь в лужу, ноги промокнут, будешь потом болеть!

– Не заболею, я закаляние делаю!

Важный представитель нового поколения лет пяти ответственно измеряет глубину лужи, выбрасывая из нее сапожками ледяную крошку. Он знает про то, что надо делать зарядку и закаливание, про вредные продукты, вызывающие кариес, ожирение и другие болезни. Нас всех с детства учат тому, что такое ЗОЖ и как его вести. Вопрос: почему же мы не ведем его?

Пройдет лет шесть-семь, и этот юный «закалятель», возможно, будет как минимум 16 часов в сутки проводить, сидя с мобильником или ноутбуком. А потом еще через годик обзаведется модной пластмассовой «соской» с испарителем никотина, чтобы тайком посасывать ее с такими же недорослями за углом соседнего со школой дома. Напитки-энергетики, фастфуд и прочие инст­рументы саморазрушения. Девочки, заглядывающиеся на инстадив с подрисованной ультратонкой талией и ручками-палочками, садящиеся на трехразовое питание «понедельник-среда-пятница» и таблетки для похудения. Прыщавые «мачо», покупающие гейнеры и аминокислоты, чтоб накачать массу. Юность все так же неудержима в стремлении самоуничтожиться. Да и неразумно это – требовать разума от пубертатных подростков. Так же как заламывать руки и кричать во Вселенную: «Откуда они всего этого набрались?!!!»

Потому что ответ очевиден: от нас, родителей и старших товарищей. Разве мы сами не были такими? Видели ковбоя Мальборо из рекламы или кинодив, картинно выпускающих дымок, и решали, что курить – это круто. Видели своих родителей, планомерно убивающих себя работой, кофеи­ном и другими стимуляторами, и повторяли за ними. Гиподинамия, заедание стресса, а еще хуже – запивание его алкоголем – всего этого мы «набрались» от старшего поколения. Юность учится на примерах. А еще – верит тому, что видит и слышит от тех, кем восхищается, кого считает авторитетом.

А значит, нам, взрослым, уже сегодня придется брать на себя ответственность за то, как мы выглядим в глазах нового поколения. Не пытаться «ломать характер» подростка, заставляя его быть таким, как нам надо, а учить примером. Придется быть современными, открытыми, контактными. Быть в теме, в тренде и в «ТикТоке», говорить на понятном языке, учиться каждый день.

В идеале неплохо разбираться в том, чем «Бравл старс» отличается от «Амонг ас», понимать, где «дэб», а где «саранхе», почему манга – не манхва, в чем разница между k-pop и q-pop и между Оксимироном и Фейсом. Но это на «красный диплом». Для начала хотя бы не путать Моргенштерна с Раммштайном, чтоб молодежь не реагировала «фейспалмами» на такого «нуба».

И если прививать юной поросли ЗОЖ, то тоже придется начинать с себя. Сортировать мусор и отвозить на переработку, объяснять в чем «хайп» экологического «движа». Стоит больше готовить дома, объяснять, в чем проблема продуктов, которые считаются вредными. Приводить «пруфы», почему сладкая газировка и жареные куриные обрезки в панировке – это на самом деле ­«зашквар», и такая еда тебе здоровье «не апнет», а как раз наоборот. Объяснять и себе, и маленькому человеку рядом, почему здоровье – это не таблетки, как важен природный иммунитет, какие «профиты» принесет устойчивость организма к болезням и стрессам в будущем.

Придется самим не искать легких путей, начинать разумно «тренить», не ориентируясь на «фитоняшек», при этом никого не «шеймить» за жирок и не «хейтить» за ошибки. Вообще поменьше «агриться» и не быть «токсик», тогда и люди потянутся, и здоровья будет больше.