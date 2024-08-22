О планах по запуску нового авиарейса в Токио рассказали в КГА

В КГА сообщили о планах запустить новый авиамаршрут, который сократит расстояние между Казахстаном и Страной восходящего солнца, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, Air Astana и Japan Airlines заключили кодшеринговое соглашение, которое позволит обеим авиакомпаниям разместить свои коды на новом рейсе из Алматы в Токио, запланированном на весну 2026 года.

«Данный документ расширяет возможности авиасообщения между Казахстаном и Японией для деловых и туристических поездок, а также способствует росту пассажирских и грузовых перевозок между двумя странами», – говорится в официальном сообщении.

Дипломатические отношения между Японией и Казахстаном были установлены в 1992 году, напомнили в комитете.

Более подробная информация о маршрутах и расписаниях будет объявлена после интеграции систем планирования и продажи билетов обеих авиакомпаний, добавили в КГА.