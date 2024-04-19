Психологи МЧС проводят тренинги для детей в пунктах временного пребывания

В связи со сложившейся паводковой ситуацией в Актюбинской области психологами ДЧС и филиала Центра медицины катастроф проводится работа с эвакуированными жителями и их детьми в пунктах временного пребывания, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

Как сообщили в МЧС, с детьми проводятся тренинги на снятие психоэмоционального напряжения, игры на свежем воздухе. При необходимости оказывается экстренная психологическая помощь пострадавшим и информационная поддержка.

По данным МЧС на 10 утра 19 апреля, всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 ребенка. Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 19 715 человек.

В эвакуационных пунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей.