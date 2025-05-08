Фото: скриншот видео

Премьера музыкального видео на мировой хит Homay состоялась в Уфе. Режиссером музыкального видео выступил Баяр Барадиев. В четырёхминутном ролике ему удалось показать в завораживающих кинематографичных кадрах красоту природы, запечатлеть скачки на лошадях и элементы старинной письменности.

Клип снят на фоне таких природных объектов как гора Торатау, горный хребет Инзерские Зубчатки, водопад Кук-Караук. Музыканты предстают в национальных костюмах, играют на народных инструментах.

Судя по комментариям меломаны восприняли творчество артистов с восторгом и поддержали любимцев публики, сумевших за короткое время взорвать мировые музыкальные чарты.

-«Спасибо группе Ay Yola, что смогли сделать невероятное — пробудить интерес к древней культуре башкирского народа во всем мире. Рассказать про эпос Урал-Батыр через современную музыку, сочетание национальных инструментов и настоящее увлекательное шоу! Клип – богатый на образы, сильный визуал, мощный видеоряд. Всё натуральное, а не пластиковое! Продолжайте своё творчество!»,

-Эпос и этника объединились и выстрелили. Потенциал всегда был большой. И вот группе Ay Yola это удалось! Клип шикарный, причем группе удалось сделать «зимний» визуал, и потом «летний». Очень круто!,

-Честно говоря, смотрю уже пять раз по кругу, иногда останавливаю, чтобы совладать с чувствами. Получаю эстетическое удовольствие от этого клипа. Завораживают народные мотивы в такой стильной, актуальной нынешнему дню обёртке. Надеюсь, этот клип поможет людям обратиться к мудрости предыдущих поколений, где есть свой неповторимый стиль, орнаменты, украшения, одежда, эпосы, духовность и музыка. И пусть мудрость предков всегда будет оставаться в наших сердцах, как осталось отражение группы Ay Yola в озере в конце этого стильного клипа! – пишут фанаты.

Богатство тюркской мифологии

Собственным мнением в связи с последними событиями поделились профессиональные музыковеды, специализирующиеся на тюркской музыке. Они утверждают, что феномен песни «Хумай» башкирской группы Ay Yola заключается в тонком соединении фольклорной мифопоэтики с современными музыкальными средствами.

Содержание песни апеллирует к древнему архетипу – образу Хумай, небесной птицы, связанной с судьбой, женским началом и духовной защитой, что делает её узнаваемой и близкой для слушателей из разных тюркоязычных культур. Интерес публики вызван глобальной тенденцией к культурной рефлексии и «переприсвоению» традиций. Молодёжь в разных странах стремится сохранить свою идентичность, делая её актуальной. Осовременивание фольклора через музыку – способ оживить мифы и дать им новую жизнь, не отказываясь от корней.

«Песня стала популярной потому, что затрагивает коллективную культурную память народов, имеющих общие корни. Образ Хумай узнаваем и в башкирской, и в казахской, и других тюркских традициях. Музыкальное оформление — современное, но с применением тюркских музыкальных инструментов, являющихся типологически общими для казахов, кыргызов, башкир, хакасов, тувинцев, якутов. Это казахская флейта сыбызгы или башкирский курай, аналог казахской домбры на видео в клипе, казахский шанкобыз или кыргызский хомус. Сочетание этнической вокальной подачи, то есть древнетюркского горлового пения, при котором реально звучит два звука, энергичной ритмики и электронной аранжировки делает её доступной широкой аудитории, – считает кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыковедения и композиции КазНУИ имени К. Байсеитовой Гульнара Кузбакова.

Кроме того, песня являет собоновые звуковые и тембровые ландшафты, что привлекает аудиторию. Молодежь в тюркском мире всё чаще обращается к своим корням, чтобы осознать и заново интерпретировать национальные символы. Тюркская мифология даёт богатую почву для художественного осмысления, в том числе и эпос и сакральные образы, и философия природы. Это позволяет создавать контент, наполненный глубиной и культурным смыслом.

В казахской культуре подобные процессы запущены в начале 2010 годов в эстраде, а еще раньше с периода независимости в других музыкальных жанрах»

Также она добавила, что по своему стилю популярную композицию можно назвать удачным примером фолктроники – музыкального направления, сочетающего народные мелодии с электронной обработкой.

«Здесь использованы особенности музыкального языка, такие как модальные лады, характерные для тюркской музыки, мелизматическая орнаментика, близкая к традиционному башкирскому, тувинскому, хакасскому, монгольскому и теперь уже и казахскому вокалу, а также минималистская электронная аранжировка, усиливающая гипнотический эффект. Вокальная партия построена так, чтобы сохранять фольклорную интонацию, при этом ритмика выдержана в стиле slow-beat, что приближает песню к жанру ethno-electro», – пояснила спикер.

Многие говорят о плагиате в отношении песни, но если рассматривать только музыкальные и образные элементы, то сходства неизбежны – это общие культурные маркеры. Однако реальность обвинений в плагиате зависит от конкретных музыкальных совпадений — мелодии, гармонии, аранжировки. Без детального музыкального анализа невозможно утверждать о нарушении авторских прав. Пока композиция Ay Yola выглядит как самостоятельное творческое высказывание в рамках этно-стилистики.

Хумай - феномен или требование времени?

Песня группы из Башкирии стала греметь во всех чартах и с бешенной скоростью распространяться по социальным сетям.

Сами участники группы поблагодарили казахстанцев отметив, что «большая часть ответственности за такую популярность несут казахстанцы, повсеместно распространившие посредством перепостов нашу песню «Хумай». Давайте попробуем разобраться, что же подкупило тюрков многих стран в этой песне.

Профессор кафедры «Музыковедение и композиция» КазНУИ имени К. Байсеитовой, кандидат искусствоведения Меруерт Курмангалиева отметила, что песня основана на непритязательной мелодии с ритмичным сопровождением. Композиция легко запоминается, чем и объясняется причина ее популярности.

«Песня содержит в себе аутентичные гимнические элементы, потому что если ее ритмически немного видоизменить и сделать более размеренно-квадратной, то она зазвучит как гимн. Молодежь сейчас стремится к быстрым и ритмичным песням, а эта композиция обладает некоторой центробежной энергией, поэтому это еще одна из причин популярности. В данном случае коллективная солидарность тюркских народов проявила себя самым не обычным образом - растиражировав песню, которая всем показалась «родной». Стиль песни можно охарактеризовать как фолк-рок, отсюда незамысловатость мелодики, национальность которой невозможно определить. Мелодия не башкирская, не казахская, не узбекская, ни азербайджанская. Получается, что эта попевка с повтором, с одинаковой структурой, главное звено которой из трех звуков очень примитивно. Тем не менее, народ оценил содержание песни, которое отвечает настроению молодежи», – говорит музыковед.

По ее словам, артисты группы верно использовали интонационную природу старинного эпоса, который положили в основу песни.

«Многие расшифровали Хумай, как Умай. Однако Хумай в алтайской мифологии - птица счастья. В песне поется о том, что каждый должен найти свой источник с родниковой водой в глубине себя. Сейчас наблюдается тенденция к поиску своих корней у всех тюркских народов. Кроме того, тюрки стали искать общность корней и признаков, объединяющих всех друг с другом. В этой плоскости лежат и мифологические образы, традиции, эпические сюжеты», – добавила она.

В целом, вопрос объединения тюрков - это важный процесс современности. Так что это тоже является причиной популярности песни «Хумай».

Образный мир эпосов тюрков очень схож. В основе эпоса «Урал – батыр» лежат космогонические мифы предков башкир. В них описывается сотворение мира и место человека в нём, а также возникновение морально-этических норм башкирского народа. Именно Урал -батыр нашел родник с чистой водой, делающей всех людей счастливыми. В связи с этим, все тюрки поддержали данную песню, понимая ее мифологический смысл.

Кроме того, многие расшифровали Homay, как Умай. В тюркской мифологии Умай - прародительница человечества, олицетворение материнского начала. о великой созидательной и жизненной силе, пребывающей на небе. Умай известна под многими именами (Ума, Омай, Ымай, Убай, Сангай, Натигай, Начигай-эке, Отюкен, Этуген, Этуген-эхе, Итога, Ирога) и эпитетами (Умай-иче, Ымай идже, Май-иче, Май-ана, Пай-ана, Пай идже — «богатая, добрая мать» и Улуг ак ине — «Великая белая мать»), Умай приближается к древней тюркской космогонической богине Ак-Эне. Эта Белая мать, или «Святая мать», обитает в первичном океане, Бог-женщина Верхнего мира, которая дает жизнь. У многих народов именно с этим возникают параллели. Однако Хумай в алтайской мифологии - птица счастья.

«В данном клипе очень трудно определить плюсы и минусы, ведь в наше время шедеврами становятся именно незамысловатые мелодии, а понимание контекста чаще всего приходит намного позже. Сейчас для молодого поколения, Хумай - просто набор слов, но при этом, наблюдается большой интерес к содержанию и смыслу песни.Еще необходимо отметить и образы самих исполнителей: Адель прямо как с обложки журнала - пухлые губы, красивые черты лица, к которым стремятся все девушки делая пластику; джигиты – настоящие батыры с мужественными лицами. Покоряют и костюмы артистов, отороченные мехами шапки и верхняя одежда делают исполнителей одновременно аутентичными и современными. Данный фактор также имеет немаловажное значение», – констатировала спикер.

Ay Yola - новые гении или удачливые музыканты?

Ассоциированный профессор КНК имени Курмангазы, автор Телеграм-канала MusicInsights Раушан Джуманиязова подчеркнула, что Ay Yola — талантливые и артисты, но трек Homay не является примером яркой современной этнической музыки.

«Песня Homay группы Ay Yola ворвалась в инфополе — вирусный клип, восторженные комментарии, сотни репостов с подписью «наш ответ Björk», «фольклор будущего», «магия башкирского женского голоса». Эх, вот если бы за этим ажиотажем стояло нечто большее, чем стилизованная поверхностность, упакованная в модные аудио коды. На первый взгляд, Homay цепляет: минималистичная битовая основа, «этнические» фрагменты, горловое пение, кубыз, курай, думбыра на фоне электроники, крупный план девушки с холодным взглядом. Но за этой обёрткой – предельно простое, незамысловатое музыкальное высказывание. Композиция статична, мелодически бедна, эмоционально плоска и печально предсказуема. Это не транс, а просто петля», – отметила спикер.

По мнению музыковеда, хорошо упакованная формула сработала в нужное время в нужной ленте, так получился удачный алгоритмический продукт. Кроме того, у публики остались ностальгические ассоциации от песни «Пыяла» татарской группы «Аигел», ставшей саундреком нашумевшего сериала «Слово пацана».

«Что делает настоящую традицию живой и современной? Глубина, напряжение между текстом и подтекстом, архетипическая плотность звука, соприсутствие живой интонации и мифологического и философского смысла. В Homay от башкирской традиции остался декоративный контур: птичий символизм (очевидно заимствованный из эпоса «Урал-Батыр») превращён в декоративный мотив, голос — в атмосферный саунд-дизайн, а ритмическая основа — в ровный, ничем не интригующий пульс. Музыка, которая претендует на «голос традиции», должна петь с дыханием этой традиции, а не алгоритма, рассчитанного на TikTok. В треке нет ни музыкального риска, ни культурного напряжения, ни аутентичности. Только довольно простенькая стилизация под этно и электро, а также немного магии и эксплуатация образа инди-девушки»,– заключила она.

Тем не менее, сегодня группа Ay Yola продолжает активно выступать на концертах, выезжает на гастроли, делится с поклонниками большими творческими планами. Сможет ли творческая команда повторить или превзойти собственный грандиозный международный успех покажет лишь время.