Птицы свободы

Произведений представлено более 60, главные персонажи – птицы. Подборка работ – свежая, написаны полотна за последние пару лет. Как и для многих творческих людей, месяцы вынужденной изоляции оказались для художника не потерянным временем, а перио­дом крайне продуктивным. А птицы стали символом и затворничества, и обретенной наконец-то свободы: они и взмывают ввысь, и парят в небесах, и рвутся в распахнутую дверцу клетки – именно так Женис Какенулы представлял себя, да и весь мир, лишенный возможности дышать полной грудью в прямом смысле.

– Примерно в таком положении художники и оказались в пандемию. Но, как говорится, нет худа без добра: живописцы уединились в мастерских, и культура – мировая и отечест­венная – пополнилась прекрас­ными работами. Тем более что «виновник» сегодняшней встречи – как раз тот художник, выставки которого всегда объединены чем-то значимым для всего человечества, – высказался на открытии выставки председатель столичного Союза художников Омирали Исмаилов.

Смотреть на «крылатые» картины и фантазировать над сюжетами можно долго. Но, пожалуй, одной из акцентных работ стали перышки. Такие, знаете ли, которые иногда легким облачком поднимаются с парковой дорожки, и их, кружащихся, уносит с собой весенний ветерок. По признанию самого художника, нарисованы перышки были спонтанно, легко и очень быстро, но тем не менее именно они рождают массу ассоциаций.

Мелькают на полотнах и лошади – также любимые образы живописца. Эти красивые животные для него – символ детства, свободы, стремления вперед. На картинах кони «переплетаются» с птицами, и те и другие как будто рвутся ввысь, обгоняя друг друга сквозь серебряные полосы дождя – те самые серебряные нити, давшие название выставке.

Как признается Женис Какенулы, для него нет границ в творчестве – все зависит от вдохновения, из-под кисти выйдут и пейзажи, и портреты. Как нет и излюбленной техники или материала: мастер одинаково искусно пишет и акварелью, и акрилом, и маслом. И неважно, где творит художник, вдохновение не зависит от гео­графии, полотна одинаково талантливы и притягивают взгляды. А потому его картины высоко ценятся поклонниками, знатоками, коллегами, которые пришли на вернисаж, чтобы поддержать автора.