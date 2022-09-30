Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать три дня

Министерство финансов Республики Казахстан сообщило, что в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает Kazpravda.kz.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в министерстве.