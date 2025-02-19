«Пусть министр нацэкономики посетит семьи погибших горняков» – мажилисмен

Депутат напомнил, что когда были предложены законодательные и системные нормы по усилению контроля и надзора в сфере промышленной безопасности, правительство, в том числе Миннацэкономики, эту важную законодательную инициативу не поддержало

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Арман Калыков требует усилить госконтроль в сфере промышленной безопасности. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Трагедия, произошедшая на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау, потрясла всю страну. (…) Очевидно, что участившиеся несчастные случаи на предприятиях «Казахмыс» являются прямым следствием слабого внимания к вопросам промышленной безопасности», - сказал депутат.

Он привел статистику, которая подтверждает, что вопросы промбезопасности сегодня остались без должного внимания.

«Например, в 2023 году на Балхашском медеплавильном заводе и шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника погибли монтажник и горный мастер. В ноябре на Жезказганской обогатительной фабрике №2 погибла женщина, а на руднике «Жайсан» в Жамбылской области – двое горняков. В октябре 2024 года на шахте «Саяк-3» в Балхашском регионе из-за выброса угарного газа погибли еще два шахтера.И вот новая трагедия, унесшая жизни семи человек, за которыми остались семьи и несовершеннолетние дети. Особую тревогу вызывает информация о возможном взрыве газа, природное присутствие которого в руднике по добыче меди исключено, что говорит о нарушениях техники безопасности», - констатировал мажилисмен.

Депутат задается вопросом: почему одно из лучших и рентабельных предприятий продолжает приносить высокую прибыль, но годами не обеспечивает должный уровень безопасности труда?!

«Такие техногенные аварии ежегодно повторяются и продолжают происходить на рудниках, шахтах и нефтяных месторождениях нашей страны. Это указывает и более чем, доказывает важность и необходимость государственных институтов промышленной безопасности. Но, в связи с постоянным реформированием этой системы, мы потеряли целую контролирующую государственную отрасль, в том числе специалистов, инспекторов самого высокого уровня. По этим проблемам я и мои коллеги неоднократно направляли депутатские запросы, предупреждая о будущих необратимых последствиях в связи с реорганизацией государственной системы промышленной безопасности. Более того, нами были предложены законодательные и системные нормы по усилению контроля и надзора в сфере промышленной безопасности. Но правительством, в том числе Министерством национальной экономики, данная важная законодательная инициатива была не поддержана. Тогда наши коллеги озвучили предложение представителям Министерства нацэкономики побывать в семьях погибших горняков. Пусть теперь министр и вице-министры национальной экономики посетят семьи погибших горняков Казахмыса», - возмущен Калыков.

Депутат напомнил, что 10 лет назад был ликвидирован единственный республиканский научный институт по проблемам промышленной безопасности.

«Фактически была уничтожена научно-методическая база в сфере техногенной безопасности. В свете вышеуказанных накопленных негативных факторов, в системе промышленной безопасности наметился процесс ее дальнейшего сокращения без проведения должного анализа сложившейся ситуации. Кроме того, были объединены региональные департаменты промбезопасности с гражданской защитой. Теперь вопросы промышленной безопасности в горнодобывающей промышленности, строительстве, на опасных производствах переданы в ведение ДЧС, то есть пожарников и спасателей. Я, как человек с более чем 30-летним производственным стажем, считаю данную ситуацию нонсенсом и катастрофой», - заявил Калыков.

В этой связи депутат требует рассмотреть вопросы по усилению государственного контроля в сфере промышленной безопасности путем создания самостоятельного и подотчетного непосредственно премьер-министру госоргана с передачей функций обеспечения промышленной безопасности от отраслевых министерств, а также принять меры по совершенствованию системы страхования жизни и здоровья работников, занятых на опасных производствах.

Также Калыков считает необходимым незамедлительно провести тщательное и независимое расследование причин аварии с привлечением экспертов по газовой безопасности. Проверить системы проветривания рудников на соответствие категорийности и обеспечить финансирование модернизации оборудования и технологий на горнодобывающих предприятиях, отвечающим современным требованиям безопасности труда.