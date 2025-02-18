Правительственная комиссия работает на месте ЧС в области Ұлытау

Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова правительственная комиссия под руководством вице-премьера Каната Бозумбаева находится на месте ЧС в области Ұлытау.

В составе комиссии аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов, вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, и.о. председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Рашид Дубаев.



На месте работают службы ЧС, следственно-оперативная группа МВД и Комитета промышленной безопасности, а также сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства.

Члены Комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования. Даны поручения по оказанию первоочередной помощи семьям погибших.

Далее заместитель премьер-министра проведет заседание штаба и встретится с родственниками погибших.

Как сообщалось ранее, 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. Погибло семь человек. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих.