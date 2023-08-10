По всей республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные творчеству великого поэта, философа и гуманиста Абая Кунанбаева. В этом году ему исполняется 178 лет. Поэтичес­кие вечера, конкурсы чтецов, теат­рализованные представления, научные конференции – вот лишь небольшой перечень из запланированных мероприятий ко Дню Абая. Они пройдут в школах и библиотеках, в воинских частях и трудовых коллективах. В преддверии праздника челлендж для своих поклонников запустил наш прославленный соотечественник Димаш Кудайберген. Для участия в нем необходимо прочитать отрывок из любимого произведения Абая. А мы приглашаем читателей газеты в небольшое путешествие по местам, где жил, учился и творил поэт.

Место притяжения

Об урочище Жидебай наверняка знает каждый казахстанец. Именно здесь родился Абай. Живописное место, подарившее миру талантливого мыслителя и поэта, находится у реки Караул в Абайском районе.

Когда-то здесь жил предок рода Тобыкты – Жигетек. В середине XIX века урочище перешло во владение старшему султану

Кунанбаю Оскенбайулы – отцу Абая. На этом месте было возведено зимовье. После смерти Кунанбая земли по наследству достались брату Абая – Оспану. В 1892 году брат скончался, и Абай переехал в родовое поместье, по закону аменгерства женившись на вдове брата – Еркежан.

Именно здесь прошли десять лет жизни поэта. И именно здесь он написал 76 лирических стихотворений, 27 из 45 «Слов назидания», перевел на казахский язык произведения Лермонтова и Крылова. По своему плану он построил зимовье, которое к 100-летнему юбилею поэта было реорганизовано в дом-музей. Здесь воссоздана атмосфера, царившая при жизни мыслителя.

В аул Абая часто приезжали композиторы, певцы – Биржан-сал Кожагулов, Мади Бапиев, ученики Абая, преемники его литературных традиций, поэты Арип Танирбергенов, Асет Найманбаев, Уайыс Шондыбаев. Поэты распространяли в устной форме произведения своего нас­тавника в других уездах. Продолжая традиции Абая, изучали произведения русской классичес­кой литературы, переводили их на казахский язык.

Специальный раздел экспозиции дома-музея повествует о дружбе Абая с политическими ссыльными и о судьбоносном знакомстве поэта с Евгением Михаэлисом. Блестящему студенту естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета было всего 22 года, когда его сослали в Сибирь за участие в политической демонстрации. В круг знакомых петербуржца входили Чернышевский, Некрасов, Менделеев. Считается, что именно он стал прототипом Евгения Базарова в тургеневском романе «Отцы и дети».

Семь лет вчерашний студент провел в ссылке в Таре, после чего, в 1869 году, ему разрешили поселиться в Семипалатинске. Дружба Абая и Михаэлиса имела большое значение для обоих. Символично, что знакомство двух личностей состоялось в библиотеке, где Абай часто задерживался до ночи.

Вот как описывает их встречу абаевед Асан Омаров: «Когда Михаэлис пришел в библиотеку за нужной книгой, там находился и Абай, который искал книгу Толстого. Михаэлису кажется странным, что степной казах интересуется этой книгой. Он спрашивает у него: «Зачем тебе Толстой?» – Абай отвечает, что ищет себе подходящую книгу. После этого они вместе покидают библиотеку, продолжая беседовать друг с другом».

По свидетельству священника и краеведа Бориса Герасимова, Абай «гостил в Семипалатинске с декабря по март, проводя все вечера в беседах с Михаэлисом». Как писал Какитай Кунанбаев, племянник Абая, дядя называл Михаэлиса человеком, познакомившим его с произведениями русских писателей и открывшим глаза на мир. Михаэлис с ссыльными друзьями часто гостили в ауле Абая. Они помогали ему изучать русскую и западноевро­пейскую художественную, историческую литературу.

Также в доме-музее воссоздана шошала (коптильня, холодильник) – место, где коптили мясо и развешивали его на деревянных столбах. По центру стоит казан. На улице под навесом из деревянных жердей можно увидеть тарантасы – зимний и летний варианты. На них Абай ездил по делам в Семипалатинск. Дорога занимала три дня. А сейчас на машине можно домчаться туда за пару часов.

В самом доме пол в гостиной устлан коврами ручной работы – сырмаками. А на стене висит ворсовый ковер. Среди экспонатов можно увидеть старинный музыкальный инструмент – кобыз. Также в гостиной расположен столик с национальной игрой тоғыз құмалақ, счеты.

В своем рабочем кабинете поэт проводил очень много времени. Здесь он работал, читал, писал стихи. Обстановка комнаты сохранила творческую атмосферу. На письменном столе – рукопись поэта, перо и книги. Рукопись Абая – письмо сыну Магауе. В шкафу и на столе – книги на пяти языках.

В столовой воссоздана печь с интересным куполообразным верхом. Такое строение печи предохраняло комнату от пара, это своеобразный прототип современной вытяжки. В печи установлены два казана. В большом казане варили мясо, а в казане поменьше готовили легкую пищу. Оба казана закрывались деревянными крышками. Здесь же можно увидеть деревянную посуду: астау – блюдо для разведения курта, набор для кумыса. Тут же стоят шкафы для посуды, кебеже – ларь для хранения пищи, асадал – шкаф на высоких ножках для хранения пищи и продуктов. Вся мебель изготовлена местными мастерами из дерева.

В комнате стоит деревянная кровать, лицевая сторона которой инкрустирована кос­тью. Кровать так устроена, что ее можно приподнять у изголовья или же у ног, что очень полезно для кровообращения. Над кроватью висит старинный ковер из черного бархата с красными аппликациями. Ковер принадлежал жене Абая – Дильде. Сохранилось много серебряных украшений ручной работы, камзол и тақия. Все это когда-то носила Еркежан.

Мемориальный комплекс «Абай – Шакарим» в Жидебае пост­роен в 1995 году, к 150-летию Абая. Тогда юбилей поэта отмечался под эгидой ЮНЕСКО. Архитектор комплекса – Бек Ибраев. Комплекс выполнен из белого мангистаус­кого известняка-ракушечника. Платформа стилобат длиной 200 м и шириной 65 м. Высота платформы – 5 м, она состоит из трех ярусов – трех уровней Вселенной по мифологии казахов. Нижний ярус – черный – обозначает подземный мир, средний – крас­ный – жизнь на земле и верхний – белый – высший мир духов и Аллаха. Высота башни, где похоронен Абай, – 32,5 м, башни, где погребен Шакарим, – 31,5 м.

В центре комплекса обустроен амфитеатр – внизу сцена, а сверху и вокруг места для зрителей. По сложившейся традиции в праздничные дни здесь проходит республиканский конкурс чтецов.

Вокруг мемориального комп­лекса – бескрайняя степь, над головой – бесконечное небо. И какая-то волшебная тишина царит здесь...

Город поэта

Уникальное архитектурное сооружение – медресе Ахмета Ризы – одно из самых известных на территории Центральной Азии, а также Сибири. Именно в этом учебном заведении с 1854 по 1859 год учился Абай. Здесь он постигал восточные языки, писал свои первые произведения.

Медресе Ахмета Ризы полнос­тью деревянное, построенное в популярном в то время так называемом татарском стиле. Здесь можно увидеть древнейшие книги и рукописи на арабском, фарси, чагатайском, турецком и татарском языках. Сохранилась и дверь. Ученики медресе были еще теми шалунами и вырезали арабской вязью свои имена перочинными ножиками. Впрочем, как и все дети школьного возраста – кто из нас не оставлял своих имен на партах?

Привлекает внимание стенд на стене медресе, на котором размещены выдержки из журнала «Народное просвещение», выпущенного в 1909 году в Санкт-Петербурге. Упоминается в одной из статей и Семипалатинск: «Теперь же центральными пунк­тами образования кроме Бухары являются Каир, Константинополь, Бахчисарай, Троицк Оренбургской губернии, Петропавловск Акмолинской области, Уфа и Семипалатинск».

Медресе было построено при мечети. В 1959 году случился сильный пожар, мечеть сгорела, а медресе удалось сохранить до наших дней практически в первоз­данном виде. В советское время учебное заведение было закрыто и переделано в жилой дом. Чтобы сохранить историческое сооружение, в 1992 году приняли решение о переносе медресе Ахмета Ризы на территорию музея Абая. При разборе нумеровали каждую балку, что позволило на новом месте восстановить здание без изменений.

В Семипалатинске Абай посещал первую в Казахстане Общест­венную библиотеку им. Н. В. Гоголя. Сейчас это Областная универсальная библиотека, которой по праву присвоено имя Абая. Библиотека расположена уже в другом здании в районе центральной площади. Долгие годы здание «гоголевки», где любил часами читать Абай, занимал банк, а сейчас здесь расположилась Татарская школа искусств.

Еще один музей в составе комп­лекса, без которого невозможно представить Семей, – «Алаш арыс­тары – Мухтар Ауэ­зов». Когда-то этот дом Абай помог приоб­рести Анияру Молдабаеву. Абай кроме творчества занимался общественными делами, просветительством и благотворительностью. Он следил за тем, чтобы дети его близких стремились к знаниям, учились, и по возможности помогал им. По настоянию Абая Анияр Молдабаев учился в России и, получив свидетельство адвоката, вернулся на родину.

В этом доме по предложению Мухтара Ауэзова и был открыт первый музей Абая в 1940 году. Первым его директором стал Каюм Мухамедханов. С годами экспозиция музея пополнялась, и нужно было более просторное помещение. В 70-х годах прошлого века музей обрел новый дом, некогда принадлежавший русским купцам – братьям Ершовым.

Внутри музея, прямо напротив входа – скульптура Абая, в руках он держит книгу. Величавый и в то же время задумчивый взгляд мудреца, кажется, пронзает тебя. В больших залах музея несколько экспозиций: «Абай и его время», «Времена года», «Абай в изобразительном искусстве», «Поэтическая школа Абая», «Абай и современность», «Восточные поэмы», «Произведения Абая», «Абай в сердце народа», «Зал сувениров», «Поэма «Искандер».

Одним из главных экспонатов основного фонда музея является Книга Памяти «Зерде кiтабы». Она напечатана по специальному заказу в Нюрнберге (Германия). Поражают сами размеры издания – 85 на 64 см. Книга нас­только тяжела, что переносят ее с места на мес­то на специальных носилках шесть человек. Но ее истинная уникальность даже не в масштабах, а в том, что в состав бумаги включены частицы серебра, поэтому храниться Книга Памяти может века. На первой странице она подписана Первым Президентом Казах­стана – Нурсултаном­ Назарбаевым.

В Семее трепетно относятся к имени Абая. И первое место, куда обязательно ведут гостей, – это музей Абая, а пос­ле предлагают поезд­ку в урочище Жидебай.