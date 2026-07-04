Путь к процветанию лежит через укрупнение

Жанат Исагулов прошел школу «красных директоров», защитил кандидатскую диссертацию, в рыночных условиях сумел объединить сельчан в кооператив, который успешно действует в сфере сельхозпроизводства уже 30 лет.

Как известно, в самом начале этого срока бывшие совхозы и колхозы были «пущены под нож»: хозяйства поделили на паи, сельхозмашины растащили по дворам, и через пару лет бывшие поля в большинстве своем заросли сорняками, а люди остались без работы, с разукомплектованной техникой за пустыми сараями…

Привыкший планировать на долгие годы вперед, Жанат Молдагулович еще на заре приватизации сумел убедить односельчан, что в одиночку на таких малых наделах благополучия они не достигнут. Люди ему поверили, зная Исагулова как сильного и ответственного руководителя, который на ветер слов не бросает.

Осенью 1996 года, после приватизации бывшего совхоза «Жетысу» и раздела его на доли, 106 крестьянских подворий объединились в единое целое и создали СПК «Жетысу». На балансе кооператива оказалось 3 337 га пахотных земель, из них 900 га – поливные, что позволяет обеспечивать работой сельчан, получать неплохие доходы и заниматься расширением производства.

Кооператив в основном занимается растениеводством. Связывая фундаментальный опыт прошлого, не боясь внедрять современные методы и технологии, в СПК «Жетысу» получили статус семеноводческого хозяйства и в тесном контакте с учеными Казахского НИИ земледелия и растениеводства (КазНИИЗиР) наладили выращивание элитных семян под авторским надзором.

Как отмечает Жанат Молдагулович, СПК специализируется на производстве семян зерновых, зернобобовых и многолетних трав казахстанской селекции. Оригинальный посевной материал класса суперэлита здесь закупают в КазНИИЗиР, затем размножают на полях хозяйства и продают элитные семена фермерам как Алматинской, так и пограничных районов Жамбылской областей.

Кроме того, у «Жетысу» есть свой сортоучасток, размещенный на 35 га. На его опытных делянках проходит апробация новых сортов пшеницы, ячменя, кормовых культур и современных технологий.

За соблюдением разработанных учеными методик выращивания высококлассных семян и проведением сортоиспытания налажен авторский надзор со стороны КазНИИЗиР. Ученые института проводят апробацию, контролируют работу семеноводов и качество получаемых семян. Они проводят постоянный контроль на всех этапах производства, потому что есть общая заинтересованность хозяйства и НИИ в подтверждении сортовых качеств семян. Такая мера повышает доверие к СПК со стороны аграриев, закупаю­щих семенной материал для нужд своих хозяйств.

– Я сам как ученый 17 лет вплотную занимался наукой, защитился в КазНИИЗиР, специализировался по кормовым культурам, издал две монографии по суданской траве и рапсу, – говорит Жанат Молдагулович. – Наш Президент в своих ежегодных Посланиях к народу постоянно уделяет особое внимание сельскому хозяйству. Это «кормящая» отрасль и фундамент общего благополучия в государстве, создающие основу продовольственной безопасности Казахстана. Поэтому Президент настойчиво призывает к кооперации мелких крестьянских хозяйств, поскольку только крупные сельхозобъединения в состоянии выстоять в конкурент­ной стихии рынка.

Помимо растениеводства, в СПК «Жетысу» большое внимание уделяется развитию современного высокопродуктивного животноводства. С этой целью в 2017 году здесь был построен откормочный комплекс на 1 000 голов молодняка КРС мяс­ных пород. Нынче в стадии завершения находится строительство молочного комплекса, коровника на 600 голов. Как полагают в хозяйстве, данная инициатива позволит создать дополнительные рабочие места, подтолкнет к формированию более эффективных подходов в кормопроизводстве.

В строящемся молочном комплексе предусмотрено беспривязное содержание дойного стада, а грубые корма будут обязательно измельчаться и обогащаться. Для этого закуплено и доставлено в хозяйство итальянское оборудование. Высокопродуктивное племенное молочное стадо закупается в российской Костроме.

Осуществление намеченных планов на ближайшую перспективу дает уверенность в правильности выбранного пути по развитию аграрной кооперации, чья стабильная финансово-экономическая основа позволяет претворять в жизнь крупные проекты. Опора на кооперацию вселяет уверенность в благополучной перспективе села, закреп­ляет кадры на местах, попутно решая ряд других социальных задач, стоящих перед сельскими жителями.