Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем

Многоликий и великий

Мадина Ашилова – мама шес­терых детей. А еще она – ассоциированный профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана. Очень любит путешествовать, и вместе с мужем они проехали тысячи километ­ров в разных направлениях. Но в этот раз ее спутником был отец. Компанию им составили четверо деток Мадины Ашиловой. К слову, младшей из них было всего шесть месяцев. Не удивительно, что во время их пребывания в Китае еще одним членом экипажа стал врач-педиатр, которого предусмотрительно выделило китайское правительство.

Трехмесячная экспедиция на Алтай совпала с началом летних каникул, поэтому вместе с детьми они проехали на машинах казахстанский, российский, китайский и монгольский Алтай.

Как отметила собеседница, она давно уже пробуется в документалистике и в будущем видит себя кинорежиссером. Один из ее документальных фильмов по итогам экспедиции «Казахи китайского Алтая» уже вышел в эфир. В нем она рассказала об их истории жизни, традициях и популярных ремеслах. Надо сказать, что многие вещи для нее стали настоящим открытием.

– В Горном Алтае, расположенном на территории России, мы встречались с местными русскими. На китайской же стороне ожидали увидеть больше ханьцев. И были приятно удивлены, увидев там много казахов. Девушки там ходят в казахских национальных платьях, повсеместно расставлены юрты, весь туризм в этих местах построен на показе казахских обрядов и обычаев. Они встречают турис­тов, знакомят с национальным танцем «Қара жорға», поют народные песни. К слову, казахская культура как культура малого народа находится там под защитой государства, – рассказывает Мадина Ашилова.

По ее словам, туристы специаль­но приезжают на Алтай, чтобы не только посмотреть на горы, но и познакомиться с культурой и традициями местных казахов. Дело в том, что не так давно по китайскому телевидению был показан сериал «Мой Алтай». Он стал настолько популярным, что вся страна заинтересовалась казахской культурой, и теперь регион бьет рекорды по посещаемости туристов.

Между тем собеседница приз­нается, что именно на Алтае она впервые узнала, что танец «Қара жорға» намного сложнее, чем мы себе это представляем. Его разделяют на сценический, детский, для мужчин, для женщин и по возрас­там. Еще одно открытие – Алтай здесь считают родиной лыж, там даже были найдены петроглифы с изображением лыжников.

– Оказывается, жители Восточного Казахстана издревле умели делать лыжи из древесины, они подбивали их шкурами животных. В китайском Алтае эта казахская традиция сохранилась. Еще меня поразило, что казахи в Китае до сих пор остаются кочевым народом. Мы ехали по трассе и видели вереницу из верблюдов и лошадей, как люди с семьями переезжали с одного места на другое, – вспоминает моя собеседница.

По словам Мадины Ашиловой, еще одна особенность Алтая – его богатейшая природа. Там произрастает более 2 000 видов целебных растений, но в Китае они находятся под охраной государства.

Впечатлил также тот факт, что в Китае развитию туризма уделяет­ся первостепенное значение. И Казахстану неплохо было бы перенять опыт восточного соседа. Для этого у нас немало красивых локаций. Это и озеро Маркаколь, и Рахмановское озеро, и гора Белуха.

Кстати, в России тоже очень развит туризм. Северные соседи делают акцент на мифологии и эзотерике, предлагают уникальные путешествия. Люди ищут там места силы, ходят босиком, знакомятся с алтайскими обрядами, поклоняются духам. Последователи мистических течений ищут загадочную страну Беловодье.

Путешественница отмечает, что и монгольский Алтай на 90% состоит из казахов. Но в этом районе пока недостаточно развита инфраструктура, нет хороших дорог. И если на казахстанском, российском и китайском Алтае очень много лесов и рек, то монгольский Алтай – это степная зона.

Второй фильм Мадины Ашиловой «Многоликий Алтай» сейчас монтируется, в нем она показывает четыре части Алтая, проводя параллели между ними. Презентацию фильма планируют провести в текущем году в Москве и Санкт-Петербурге, пригласив партнеров из Китая и Монголии.

– Дело в том, что когда в YouTube забиваете слово Алтай, выходит только российский Алтай, создается неверное впечатление, что это только Россия. Мы проехали кольцом весь Алтай, и нам очень важно показать, что он намного богаче, чем мы думаем, – отметила путешественница.

По словам собеседницы, документалистика для нее очень важна. Журналистские репортажи быстро забываются, а документальное кино – это хроника современности, которая останется на долгие годы.

– Мне интересно, каким будет Алтай через 30 лет. Будет ли китайский Алтай таким же казахским, не забудут ли местные жители свои традиции? – задает­ся вопросом Мадина Ашилова. – Мне хочется запечатлеть для истории день сегодняшний. Еще одна важная цель как документалиста – помочь сохраниться малым народам, учитывая, что мы живем в век глобализации и многие этнические группы находятся под угрозой исчезновения.

Казахстан – центр Евразии

Стоит отметить, что в прошлом году героиня этой статьи помимо прочего получила сертификат Гонконгского университета по программе Asia Global Fellowship (Азиатские глобальные лидеры). Эта программа охватывает широкий спектр тем, включая управление, социальные науки, экономику, технологии и экологию, а также предполагает участие в проектах, направленных на решение реальных социальных или бизнес-задач.

– Я поступила туда в рамках их стипендиальной программы, которую выиграла четыре года назад. Она собирает потенциальных лидеров из разных регионов. Было серьезное собеседование, предоставлялись исследовательские работы, конкурс состоял из нескольких уровней. Комиссия выбирала всего по одному студенту из каждого региона. Со мной училась консул по искусству и культуре из Южной Африки, депутаты парламента Египта, Испании, госсекретарь Сербии, – поделилась она.

Мадина Ашилова по этой программе представляла неправительственный сектор, ведь считается, что НПО также влия­ют на формирование общественного мнения. Отметим, что участниками этой программы уже стали более 200 человек, которые овладели знаниями по стратегическому планированию и коммуникациям, они разрабатывают совместные проекты, вступают в коллаборации.

В университете Мадина приняла участие в разных форумах и провела презентацию документального фильма «Казахи китайского Алтая».

– Во время обучения я всегда старалась продвигать Казахстан с той позиции, что это центр Евразии, соединяющий Европу и Азию, своеобразный логистический хаб, – говорит Мадина Ашилова. – Программы лидерства с глобальной направленнос­тью помогают НПО эффективно работать в международном контексте. Я нашла несколько стратегических партнеров из разных стран и уже запланировала с ними ряд проектов. Решила выйти на глобальный уровень, для меня это большие возможности. После Гонконга я вижу, как огромен мир, как он интересен и как можно наладить сотрудничество с представителями других культур.

Кстати, на этот год путешест­венница из Казахстана уже зап­ланировала поездку по городам Великого шелкового пути. Она считает его одним из самых значимых достижений древних цивилизаций от Средиземноморья до Тихого океана. Некогда он соединял различные страны и народы, связывал их материаль­ную и духовную культуры. Многие века по этому пути шел обмен технологиями, ремеслами, идеями.

– Проект «Алматы – Рим – Сиань» повторит путь великих первопроходцев, преодолевавших пустыни и горы в поиске неведомых стран, сокровищ и приключений, – поясняет она. – Мы проедем из Алматы до Средиземноморья в Италии и потом – из Алматы до Сианя в Китае.

Помимо организации уникальной автоэкспедиции через всю Евразию, проект ставит перед собой масштабную задачу по сбору артефактов и экспонатов для выставки «Шелковый путь сегодня». На протяжении всего пути участники путешествия будут собирать ценные реликвии из разных стран мира, чтобы продемонстрировать, чем торговали ранее на Шелковом пути и какое материальное культурное наследие он оставил после себя. Предполагается также сбор фото- и видеоматериалов о нас­ледии Великого шелкового пути для организации фотовыставки и создания документального научно-популярного фильма.