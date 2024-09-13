Путешествие по Алматы

Мегаполис жил своей привычной жизнью: курьеры спешили с заказами, оглушая округу ревом мопедов, автомобилисты нервно сигналили задержавшемуся на повороте троллейбусу, обронившему с треском и искрами электрические «рога», громкий смех подростков, догуливающих последние деньки лета, рыдания щекастого бутуза, лишившегося маминого смартфона… Спустя десять минут все звуки стали отдаленным фоном, уступив место истории.

Такого в Казахстане еще не было – мастер-класс от Almaty Tourism Bureau по стрит-фотографии стал путешествием из Верного в тренды соцсетей Алматы, а мы стали первыми участниками абсолютно нового, уникального формата фотопрогулок.

Наш тур, включающий в себя семь локаций, стартовал с Верненского училища. Сегодня в этом здании расположилась «Казреставрация». В прогулке по историческим особнякам любимого города конца XIX – начала XX века компанию нам составила Татьяна Турлай – актриса, блогер, кавээнщица, любимица миллионов, а за фотоисторию отвечал Влад Семенов – популярный алматинский фотограф-репортажник, чьи снимки с Олимпиады-2024 разлетелись по всему Казнету.

История vs современность

Деревянному зданию, пережившему безжалостные годы застоя и попытки современного ремонта, все же удалось сохранить практически первозданный вид. В тот период в городе существовало несколько училищ и гимназий. В этом была особая заслуга главного инспектора народных училищ Туркестана Александра Куна. Преподавателей выписывали даже из Петербурга. Одним из прогрессивных учебных заведений стало Верненское городское училище. Здание для его работы было построено в 1890 году. Историки склоняются к тому, что это, скорее всего, проект архитектора Поля Гурдэ, выходца из Бургундии и вечного соперника другого зодчего нашего города – Андрея Зенкова, по некоторым источникам также являющегося автором здания училища. Одно известно точно: в свое время здесь учился будущий советский военачальник Михаил Фрунзе.

Цель нашего променада не только история, о чем говорит и само название мероприятия. Как ни крути, а появляться в соцсетях сейчас уже не мода, а практически необходимость. И как залететь с козырей, чтобы сразу на миллион просмотров, знает Влад Семенов. С силой эффектного кадра он знаком не понаслышке и уже успел отснять несколько улетных фото с этой локации.

Как так получается, что здание позирует человеку? Дом будто приосанился, демонстрируя лучшие стороны, и, словно красавица, втягивающая одной ей заметный животик, прикрывал свои погрешности. Гости вмиг принялись повторять кадры, выбирая тот же ракурс, и привлекать к съемке случайных прохожих и гостей мастер-класса.

Буквально за пару минут наша группа переместилась к новой локации – Дому офицерского собрания, ныне Музею народных музыкальных инструментов им. Ыхласа.

Еще одна интересная задумка создателей экскурсии – свое­образная викторина на знание истории города. За каждый правильный ответ ведущие выдавали наклейку с титулом «Ақылдысымақ», в вольном переводе – «Душнила», «Умник». По итогам променада самый «душный« умник будет удостоен ценного приза.

Здание Верненского городского училища и Дом офицерского собрания похожи. Оба – пример деревянного зодчества начала ХХ века. Дом, построенный в 1908 году, был своеобразным тусовочным местом для офицеров. Изначально он был выдержан в очень популярном тогда псевдорусском стиле. Национальными казахскими узорами («ағаш» – древо жизни, «шынжара» – бегущие волны, «үзілмес» – вьющийся стебель, «өткізбе» – роговидный завиток и др.) его украсили уже во время реконструкции в 1970-х. Часто рассказывают, что здание соединено подземным ходом с Вознесенским собором. Но это не так. Фактом, подтвержденным архивистами, является то, что в Доме офицерского собрания был первый в городе кинозал.

Все возрасты покорны

– Предлагаю двигаться дальше и попробовать поснимать город и людей в движении, – говорит Влад. – Я покажу вам, как сделать самое крутое фото для соцсетей!

По пути к новому пункту мы получаем ценные советы, Влад учит правильно позировать, выстраивать на телефоне нужный режим и даже «вытянуть» самый посредственный кадр.

По словам участницы нашей фотопрогулки Раушан Исмаиловой, сегодняшнее мероприятие – это мостик между поколениями.

– У меня четыре внука, и если с детьми было много общего, то с ними сильно чувствуется разрыв, – говорит Раушан. – Нам сложно соревноваться со смартфонами, а уж обратить внимание подростков на историю города вообще маловероятно. А такой формат – просто чудо! Вот выложу в Instagram фотографии, и они невольно заинтересуются тем, где это их апашку носит с утра. А я подробно про каждый снимок расскажу и предложу прогуляться вместе, поохотиться за правильным кадром.

Одно из самых ярких и дос­товерных описаний Верного конца XIX века можно найти в художественной литературе. И связано оно с Домом врача Фидлера – третьим пунктом нашего тура.

«Доктор Фидлер был весьма известным человеком, лучшим врачом города. Его имя превозносили на разные лады местные жители – русские и казахи, татары и таранчи, дунгане и кашгарцы. Лев Николаевич (на самом деле Лейбе Нейвохович) славился к тому же не только как хороший врач, но как человек благородный и особо добродетельный», – так написал о Фидлере Мухтар Ауэзов в романе «Путь Абая».

Дом был построен специально для доктора Фидлера – основателя семиреченской педиатрии и офтальмологии. Помимо жилых комнат, в доме располагалась бесплатная глазная лечебница.

В нашем списке этот дом – одна из самых сложных локаций. Сделать снимок, где ты один на один с достопримечательностью, можно, наверное, только ночью. Так как студенты расположившегося рядом медицинского колледжа даже в период летних каникул почему-то никуда не делись.

Зато все мы от души пообнимались с растущим неподалеку огромным деревом! Так отчаян­но хотелось верить легенде, что сделавший это избавится от всех хворей.

Улыбайтесь, вас снимают!

Самая интересная локация – «Старые ворота» – на пересечении проспекта Достык и улицы Казыбек-би. Чего только они не пережили! Ворота были и точкой притяжения молодежи, и украшением модного кафе и едва не подверглись сносу, а уж в какие немыслимые цвета их только не перекрашивали. Удивительно, но это самая старая постройка, сохранившаяся в Алматы и при этом не являющаяся официальным памятником. Когда-то они вели в одну из верненских усадеб, которая не пережила разрушительные Верненское (1887 год) и Кеминское (1911 год) землетрясения. А вот ворота сохранились. И стали единственным свидетельством алматинского кирпичного стиля времен Верного.

С самыми старыми воротами нашего города мы фотографировались с особым уважением и почтением. Ворота, словно ощущая свою значимость, позировали начинающим мастерам вполне достойно, подарив жертвам соцсетей желанные топовые кадры.

...Вся экскурсия проходила в пешем формате. От объекта к объекту мы перемещались группой за считаные минуты. Пожалуй, это район с самой высокой концентрацией историчес­ких объектов. Следующим из них стала Верненская женская гимназия, находящаяся сегодня в статусе одного из корпусов КазНПУ. Здание гимназии выглядит лучше, чем большинство строений того времени, и, что важно, сохранило образовательное предназначение.

– Среди студентов есть обы­чай: перед зачетом или экзаменом прислониться к стене этого корпуса, досчитать до ста – и все пройдет успешно, – рассказывает студентка КазНПУ Гульмира Иминова. – Откуда эта традиция, я не знаю, но почти всегда делаю так, особенно если не доучила. Мне помогает!

Легенды и мифы

Предпоследняя локация – «розовый дом», или Дом ученых, расположенный по улице Толе-би.

– Семь лет назад это здание отпраздновало свое столетие. По документам дата его постройки – 1917 год. Однако историки считают, что строение появилось на пару лет раньше, – рассказывает Татьяна Турлай. – Изначально дом принадлежал купцу Ибрагимову (главному торговцу шелком в городе). В конце 1920-х годов сюда стали селить преподавателей педагогического института, научную интеллигенцию. Поэтому в Алматы его еще называют Домом ученых. Первой знаменитостью, поселившейся здесь, стал величайший историк, академик Евгений Тарле, исследовавший эпоху Наполеона. Его сослали в Алма-Ату в 1931 году по так называемому делу академиков. В 40-х годах здесь поселился академик Орымбек Жаутыков. Этот ученый известен как один из пионеров казахстанской математики. В другой квартире дома жила Нина Смирнова – исследовательница казахского фольклора. В том, что устное наследие казахских акынов, передающееся из поколения в поколение, было записано, во многом ее заслуга.

Сейчас дом принадлежит алматинцу Адильбеку Жанбырбаеву. Он живет здесь с рож­дения, с 1963 года, и о многих знаменитых его жильцах знает от своих родителей и соседей. Внутри даже сохранилась огромная действующая голландская печь. По одной из легенд, здесь спрятан клад и даже есть подземный ход, ведущий опять же к Вознесенскому собору. А по мнению нашего фотографа, это идеальное место для съемок исторических фильмов или кадров для социальных сетей.

Самая именитая часть нашей прогулки да и, чего греха таить, самая желанная – дом купца Федорова. Именно здесь сегодня расположен очень колоритный ресторан с роскошной кухней и интерьером, достойным добротного художественного фильма.

Минимум четыре театра «вышли» из этих стен: Каздрамтеатр им. Ауэзова, ТЮЗ им. Мусрепова, КазНТОБ и «лермонтовка». Когда-то полусамодеятельная театральная жизнь в Верном начиналась именно с этих купеческих кварталов. В 1926 году здесь открылся­ первый в городе Казахский драматический театр.

Стены здания помнят легендарных Юрия Рутковского, Жумата Шанина, Куляш Байсеитову. Тогда спектакли игрались сразу на нескольких языках.

– Вдохновение – это всегда желание удивлять, – говорит организатор, автор театральных аудиопроменадов Анна Шелепова. – Жизнь меняется, и хочется говорить о сложных и важных вещах, стараемся делать это легко и так, чтобы люди запоминали. Реализовать идею смогли в рамках мастер-классов от Almaty Tourism Bureau с целью продвижения бренда города, интересного для турис­тов. Также эта прогулка была мастер-классом по стрит-фото. Все ушли с потрясающими снимками. Я надеюсь, маршрут будет оцифрован, очень хочу найти спонсоров и подарить его городу в формате телеграм-бота.