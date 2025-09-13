Театр, основанный в 1935 году по инициативе наркома просвещения КазАССР Темирбека Жургенова, сегодня является уникальным центром искусства. Он подарил радость сценических открытий не одному поколению детей и тем самым внес огромный вклад в развитие национальной культуры. Творческий путь театрального коллектива всегда сопровож­дали художественный поиск и яркие достижения.

В день открытия юбилейного сезона зрителям была представлена премьера спектакля «Өртеке». В этой постановке режиссер Григорий Лайко стремился раскрыть значение и важность одноименного традиционного казахского кукольного искусства. Новый спектакль призван рассказать о богатстве народных традиций, национальных костюмов и музыкальных инструментов.

Отличительные черты постановки – интерактивное общение с детьми, живое исполнение песен и кюев, а также использование уникальных кукол, созданных с особым вниманием и любовью. По сюжету спектакля народные сказители повествуют об особенностях искусства өртеке и вместе со зрителями отправляются в мир легенд и сказок.

Помимо премьеры, в программу вечера вошли не менее важные события: презентация историко-познавательной книги «Тамыры терең театр: 90 жылдың ізімен» и открытие музея, экспозицию которого составили раритетные куклы, эскизы декораций, архивные фотографии и образы знаменитых актеров, воплощенные в кукольной форме.

Книга «Тамыры терең театр: 90 жылдың ізімен» охватывает весь исторический путь театра – от первых постановок 30-х годов до творческих достижений современности. По словам автора-составителя книги Гулим Копбайкызы, читатели откроют для себя множество малоизвестных архивных документов, отражаю­щих богатую творческую био­графию коллектива. Данный труд представляет несомненный интерес не только для искусствоведов, но и для всех ценителей театрального искусства.