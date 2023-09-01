Путешествия по Иртышу

«Фарватер» – так называется один из главных проектов павлодарского общественного объединения «Дом географии» и Павлодарского регионального представительства РОО «QazaqGeography». В этом году проходила уже шестая Иртышская краеведческая академия: в течение недели для школьников были организованы экспедиционные экскурсии на двухпалубном теплоходе «Монтажник».

Плывет академия по четыре часа: утром все встречаются у причала павлодарского речного вокзала, проходят короткий инструктаж по основам безопасности и отправляются в путь по главной реке Казахстана.

– Каждый день на борту находились до 25 человек, дети у нас в возрасте от 7 до 14 лет. В этом году кроме павлодарцев с нами плыли школьники из сел Козыкеткен Успенского района, Ефремовка, Заря, Новочерноярка Павлодарского района. Многие из ребят занимаются в сельских филиалах и клубах юных краеведов при «Доме географии», – рассказывает руководитель этой общественной организации Александр Вервекин. – Пятый год подряд нашим спонсором выступает АО «Алюминий Казахстана», и, что немаловажно, сотрудники предприятия проявляют большой интерес к академии, приводят своих детей к нам не первый год.

Восьмиклассник Лев Колесников уже пять лет значится членом павлодарского «Дома географии». С раннего детства он увлекался историей и науками, и именно в «ПавГео» (так иначе называют «Дом географии» сами участники. – Прим. авт.) он нашел новых друзей и единомышленников.

– Семь дней мы не просто путешествуем по реке, но получаем знания о нашей истории. Знакомимся ближе с Иртышом, познаем новое – в этом цель участия, – говорит Лев.

Школьники наслаждались прогулкой, прекрасными видами, дышали свежим воздухом и получали важные знания, ведь во время экспедиций с ребятами работали 14 экспертов: краеведы и ученые вузов – географы, гидрологи, зоологи, ботаники, геологи, историки, этнографы.

Темы у всех самые разные. Например, преподаватель Максим Кочетков рассказывал, как озера и реки влияют на судьбы народов мира. Известный общественник и эколог Светлана Могилюк – как меняется река, а вместе с нею и климат. Александр Вервекин признается, что в планах подготовить сборник по итогам выступлений всех лекторов.

Организаторы отмечают, что для детей участие в таком мероприятии будет важным по многим причинам. Они прошли курс теории и практики по школьным дисциплинам (география, биология, история, краеведение), получили навыки, которые пригодятся им в жизни. Академия даже может стать инструментом профориентации. К слову, некоторые из выпускников академии прежних лет уже выбрали стезю краеведа, этнографа, геолога, поступили в вузы Казахстана, России, Чехии и Словакии.

Один из рассказчиков нынешней академии в общем-то далек от сферы образования и работы с детьми – это капитан теплохода Денис Бублик. Александр Вервекин многих судовладельцев знает лично – с тех пор как проводил День Иртыша. Павлодарцы надолго запомнили зрелищный парад судов, который состоялся в рамках праздника в 2016 году. Ну а у «Дома географии» остались хорошие связи. Пять лет плавучая академия проходила на теплоходе «Кочевник», но в этом году юных краеведов принимали на борту «Монтажника». И что удивительно, павлодарские речники с не меньшим энтузиазмом участвуют в проекте – никого уговаривать не пришлось.

И капитан «Монтажника» Денис Бублик в эти дни делился своим опытом с ребятами. Дети стояли за штурвалом вместе с ним, получали информацию о судоходстве на Иртыше, о строении теплохода и профессии речника.

– Уверен, Денису также интересно, что мы зафрахтовали «Монтажник», чтобы превратить теплоход в образовательную площадку. Он был в полном взаимодействии с нашими спикерами. Темы ведь разные: например, для урока фотографа Олега Красильникова нужны были живописные места, и Денис знает самые красивые острова по маршруту – там дети выходили, делали фото. Высаживались в пойме по пути следования и когда обсуждали что-то по ботанике, тут в выборе места полагались на опыт капитана, – отмечает Александр.

В память о краеведе

С прошлого года эта плавучая образовательная площадка посвящена памяти историка-краеведа, почетного гражданина Павлодара, заслуженного работника культуры Казахстана Эрнеста Дмитриевича Соколкина. Активисты отмечают, что его имя навсегда останется в списках членов «ПавГео», Эрнест Дмитриевич выступал лектором академии с первого года ее работы.

Соколкин без преувеличения внес неоценимый вклад в краеведение Прииртышья – он методично на протяжении долгих лет собирал информацию о Павлодаре и области, выпустил несколько книг. И после его смерти осталось немало архивов, достойных публикации. Более того, материалов, просто необходимых павлодарцам, потому что систематизированной краеведческой информации катастрофически не хватает.

Сейчас коллектив «Дома географии» завершает работу над одной из неизданных книг Эрнеста Соколкина – «Хрестоматией по географии Павлодара». Проект опять-таки поддержало АО «Алюминий Казахстана», чтобы выпустить тираж не менее 500 экземпляров. Когда эта книга будет готова, «Казахстанская правда» обязательно расскажет своим читателям о том, чем интересны Павлодар и его география.

А еще члены «ПавГео» своими силами собирают материал для книги «1 000 интересных фактов о Павлодарской области» – энтузиасты уверены, что это поможет и школьникам во время учебы, и будет востребовано у жителей области любого возраста.

В целом у «Дома географии» несколько краеведческих проектов. Кроме многолетней академии не первый год действует клуб юных краеведов «Джурбай» для павлодарских школьников, а также аналогичные клубы в сельских районах, где есть филиалы объединения. Летом хоть и каникулы, но занятия идут – вот совсем недавно член «ПавГео» Артем Супоня водил ребят на природу, учил их ставить палатки, делать шалаши, разводить костры. На прошлой неделе ходили джурбаевцы и на археологическую выставку в областной музей.

К краеведческому направлению относятся и разовые, но от этого не менее интересные мероприятия «ПавГео». Например, в областном историко-краеведческом музее сейчас проходит выставка книг и фотографий «По Иртышу и рядом». Это часть проекта «Зеленый путь», который реализует «Дом географии» при поддержке ОФ «New vision team», а также отдела внутренней политики акимата города Павлодара.

В рамках «Зеленого пути» молодежь проводит экологические и познавательные сплавы на надувных лодках по Иртышу – ребята изучают и фиксируют состояние реки, поймы, собирают мусор. Так вот, в экспозиции выставлены фотографии, выполненные участниками сплавов. Кадры отражают состояние реки, ее берегов, впечатления участников водных походов от встреч с животными и богатым растительным миром. Вместе с тем снимки показывают, как много сейчас на берегах Иртыша, на островах различных отходов жизнедеятельности человека. На этой же выставке можно ознакомиться с научными и научно-популярными книгами о животном и растительном мире, состоянии почв, воздуха Павлодара и области.

В проект «Зеленый путь» также включена работа со школьниками географа, члена «ПавГео» Виталия Кожокара по определению через спутниковые карты площадей лесов, солености озер и других географических параметров родного Прииртышья.

От Павлодара до Арктики

Одним из лекторов «Фарватера» был и сам Александр Вервекин – ребятам он рассказал о своем участии в экосоциологической экспедиции «Зеленая Арктика» на Ямале. Он вернулся недавно из этой увлекательной поездки, где вместе с другими добровольцами занимался очисткой от мусора территорий близ арктического поселка Мыс Каменный.

С юными павлодарскими краеведами он поделился впечатлениями о природе Заполярья и Крайнего Севера, о знакомстве с невероятными людьми, объединенными любовью к планете и жизни.

– Мне посчастливилось побывать на берегу Обской губы, в Ямало-Ненецком автономном округе, – рассказывает Александр Вервекин. – Наш отряд добровольцев из 7 девушек и 10 мужчин собрал и вывез из тундры на металлосвалку 465 бочек и 200 метров трубы – две трети бывшего топливопровода от Мыса Каменного до прежде работавшей тропосферной станции. Из поселка вывезли 19 тонн металлолома и около 30 тонн твердых бытовых отходов. Собирали мы также первичную социологическую и визуальную информацию для будущего сайта села. Ну и, конечно, работая там, мы насладились природой Заполярья, получили удовольствие от общения с его людьми и обрели новых друзей. Увидели тундру, у которой не найти ни конца, ни края, посетили ледокол «Андрей Вилькицкий», познакомились с культурой коренных жителей Арктики – ненцев, катались на вездеходах, окунулись в Обскую губу, «пообщались» с комарами и мошками, наелись оленины, рыбы и ягод…

К слову, в проекте «Волонтеры Арктики» Александр участвует второй раз – он один из немногих казахстанцев, кто прошел строгий отбор, а в этом году был единственным из нашей страны. Он сдружился с энтузиастами, которые до этого путешествовали, например, на плавучем университете по Тихому океану. И признается, что проекта, подобного «Волонтерам Арктики», Казахстану не хватает.

– Это нереальная движущая сила, потому что замотивированные волонтеры горы свернут! Энтузиасты мечтают участвовать в таких проектах. Финансируется все из бюджета и промышленными группами, то есть участники оплату не получают за свой труд, но и не тратят деньги на дорогу, питание, плюс получают обмундирование с мерчем, о котором другие только мечтают. И главное – получают впечатления на всю жизнь, участие в сообществе, понимание, что ты внес вклад в большое дело. Туда проходят серьезный отбор, например, в этом году в четыре экспедиции набрали 75 человек из 1 050 заявителей, – рассказывает павлодарец.

В нашей стране пока нет такого социального волонтерского бренда, при том что добровольцев, неравнодушных граждан много. К примеру, недавно по линии студенческих отрядов и молодежной политики в Баянаул ездили павлодарцы, чтобы стирать вандальные надписи со скал. Этот проект мог бы стать отправной точкой и вырасти до масштаба страны, не ограничиваясь Баянаулом. И не останавливаясь на уборке, ведь можно дополнить это исследовательской составляющей – молодежи было бы интересно изучать Казахстан при помощи ученых, краеведов.

– У нас на родине нет океанов, а я очень хотел бы побывать на плавучем университете. Но есть Иртыш, и сейчас у нас получилось при поддержке сильной команды организовать плавучую академию «Фарватер» для школьников. Помочь детям узнать родной край, полюбить его еще сильнее, сформировать ответственное отношение к природе, – говорит руководитель «Дома географии».

Немного фактов об Иртыше

Иртыш многие считают самостоятельной рекой. На самом же деле Иртыш – это приток Оби. При этом его длина (4 248 км) больше, чем у Оби (3 650 км). А по площади водосборного бассейна самостоятельный Иртыш находится на 15-м месте в мире, а вместе с Обью – на пятом.

С гидрологической точки зрения Иртыш – очень чистая река. Вода в нем мягкая и содержит мало минералов и примесей. Но с точки зрения экологии ситуация для Иртыша не лучшая, в том числе потому, что на его берегах стоят крупные промышленные города трех стран – Китая, Казахстана и России.

На территории нынешней Павлодарской области Иртыш и его берега в XVIII веке изучали экспедиции ученых с мировым именем – Герхарда Миллера, Петера Палласа, в XIX–XX веках – Александра Гумбольдта и Альфреда Брема, Петра Семенова-Тян-Шанского, Григория Потанина, Шокана Уалиханова, Джорджа Кеннана.

Одна из самых распространенных топонимических версий о названии Иртыша – тюркское происхождение. Согласно одному из диалектов, «ир» – означать «рыть», а «тыш» – «земля». Роющий землю или землерой – так называют Иртыш и сегодня. Отчасти это обусловлено и самим характером реки. Довольно бурное течение постоянно изменяет русло и береговую линию. Берега реки изрезанные, ломкие, нестабильные.

Конечно, к достопримечательностям Иртыша относится и его пойма, которая начинается сразу после того, как Иртыш, выйдя из теснин Алтайских гор и предгорий в районе Семея на просторы Западно-Сибирской равнины, образует низину шириной местами до десяти километров. В пойме много островов, речушек, старых русел Иртыша. Большая ее часть лежит в пределах Павлодарской области. Это самая богатая часть поймы, где сенокосные угодья тянутся на десятки километров.

В Иртыш впадают 84 больших и малых притока, наиболее крупные из них – 20. Но большинство из них находится в верхнем и нижнем течении Иртыша. В среднем же течении река не принимает столь значительных притоков, кроме маловодной степной речушки Усолка в районе Павлодара, питающейся подземными водами.