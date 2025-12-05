Путеводитель по Казахстану издан в Сеуле

105

В Сеуле презентовали книги южнокорейского автора Со Бён Ёна о Казахстане. В путеводителе он описал достопримечательности страны и дал рекомендации путешественникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

Писатель назвал плюсы поездки в Казахстан для жителей Южной Кореи. Это безвизовый режим, небольшое время перелёта, национальная кухня и доброжелательное отношение к туристам.

В первую очередь Со Бён Ён посоветовал посетить Алматы, Астану и Шымкент, а также побывать на Чарынском каньоне, Кольсайских озёрах и Каинды.

По его мнению, внимания также заслуживает курортный Актау.

- Когда я занимался сбором материалов, мне приходилось много пользоваться общественным транспортом. Потому что только так я мог подробно рассказать о туризме. И еще меня принимали за местного жителя. Ко мне несколько раз подходили бабушки и спрашивали что-то на казахском, - рассказал автор книги «Путешествуй по Казахстану» Со Бён Ён.

 

#путешествия #презентация #Сеул #путеводитель #автор

Популярное

Все
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
ИИ расширяет творческий диапазон
Пространство силы, искусства и характера
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
125 лет без антракта
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Нейроучитель в кармане
Акцент на качестве и эффективности
Невидимый, но важный и достойный труд
«Совесть меня научила бесстрашию...»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Не просто мода, а любовь
В интересах страны
Эксперимент удался
Не смог остаться равнодушным
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

В поддержку мирного атома
Нацелены на расширение партнерства
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного в…
Казахстан и Фонд ОПЕК начнут сотрудничество в частном секто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]