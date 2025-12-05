В Сеуле презентовали книги южнокорейского автора Со Бён Ёна о Казахстане. В путеводителе он описал достопримечательности страны и дал рекомендации путешественникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Писатель назвал плюсы поездки в Казахстан для жителей Южной Кореи. Это безвизовый режим, небольшое время перелёта, национальная кухня и доброжелательное отношение к туристам.
В первую очередь Со Бён Ён посоветовал посетить Алматы, Астану и Шымкент, а также побывать на Чарынском каньоне, Кольсайских озёрах и Каинды.
По его мнению, внимания также заслуживает курортный Актау.
- Когда я занимался сбором материалов, мне приходилось много пользоваться общественным транспортом. Потому что только так я мог подробно рассказать о туризме. И еще меня принимали за местного жителя. Ко мне несколько раз подходили бабушки и спрашивали что-то на казахском, - рассказал автор книги «Путешествуй по Казахстану» Со Бён Ён.