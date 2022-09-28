Фото: polisia.kz
Происшествия
Пьяный водитель грузовика врезался в жилой дом в Павлодарской области

В поселке Щидерты Павлодарской области грузовая автомашина марки SHACMAN врезалась в жилой дом. Как выяснилось, 45-летний водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с жилым домом. В результате столкновения грузовик протаранил окно жилой квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Водитель автомашины с различными травмами доставлен в больницу Экибастуза для оказания медицинской помощи.

В результате освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские также установили, что транспортное средство принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке.

Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку.

По факту "неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества" проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается, добавили в полиции.

 

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