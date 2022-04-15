Пять автомобилей сгорело на штрафстоянке в Петропавловске

В городе Петропавловске огонь с камышей перебросился на штрафстоянку и повредил несколько автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, 14 апреля в 16:30 на телефон 101 поступила информация о возгорании камыша по улице Северная, 1 Б.

Оперативно прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению возгорания на площади более 3 га.

В результате порывов ветра до 10 м/с и отсутствия подъездных путей огонь перешел на территорию специализированной штрафстоянки, принадлежащей Отделу ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска.

Пожар повредил 5 легковых автомобилей.

В тушении пожара были задействованы силы и средства областного департамента по ЧС (35 сотрудников и 6 единиц техники), местных исполнительных органов (8 работников и 2 единицы техники).