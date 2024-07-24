Пять лет Лиги Академической Честности: достижения и планы

Лига Академической Честности (Лига) была основана пять лет назад по инициативе Maqsut Narikbayev University для продвижения принципов академической честности и этики в высших учебных заведениях

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

С тех пор Лига зарекомендовала себя как ключевой институт в продвижении этических стандартов, способствуя формированию справедливой и прозрачной образовательной среды. Этот важный шаг отражает приверженность Лиги созданию более честного и открытого академического пространства.

За время своего существования Лига объединила 18 университетов, став важной платформой для обмена опытом, развития сетевого взаимодействия и реализации совместных проектов. Основные достижения Лиги включают разработку стандартов, руководств по разным направлениям академической деятельности, проведение мониторингов и аудитов, разработку образовательных материалов (серий видео-лекций) и цифровых платформ и активное участие в международных организациях, таких как Международный Центр Академической Честности (ICAI).

На данный момент Лига совместно с Актюбинским региональным университетом имени Жубанова разрабатывает стратегический план на следующий год. В рамках этого плана планируются международные конференции и семинары по академической честности, внедрение Стандарта AIRS 2.0 (ICAI), разработка новых цифровых платформ, круглые столы и дискуссии по академической этике, мониторинг текущих практик и т.д.

Медицинский университет Астана и Медицинский университет Караганды, следуя примеру Maqsut Narikbayev University, готовы поделиться опытом по внедрению «Дашборда по Академической Честности». Этот инструмент, основанный на Power BI, позволяет эффективно отслеживать и анализировать отчеты по различным показателям успеваемости и академической честности. Дашборд предоставляет визуальные отчеты (графики, диаграммы, кривая распределения оценок), что помогает контролировать уровень академической честности и разрабатывать меры по его улучшению.

Руководитель проектного офиса Лиги Академической Честности Маханбаева Нургуль считает главным достижением то, что Лига стала признанным международным партнером.

«Нашим главным результатом является то, что наша Лига вступила в Международный Центр Академической Честности, штаб-квартира которой находится в США. Если в Международный Центр Академической Честности входят сейчас выше 200 университетов из разных стран, то наша лига — это единственная организация в Казахстане, которая вступила в этот Центр, и Maqsut Narikbayev University также является членом Международного Центра Академической Честности», - поделилась Нургуль в интервью.

Интерес к Лиге Академической Честности постоянно растет, и уже более 10 вузов выразили желание присоединиться к ней. Для вступления в Лигу учебные заведения могут обратиться в Проектный офис, где им предоставят всю необходимую информацию и поддержку. В настоящее время Министерство науки и высшего образования и Агентство по противодействию коррупции — две ключевые государственные организации, активно занимающиеся продвижением академической честности в Казахстане.

Членство в Лиге Академической Честности предоставляет уникальные возможности: доступ к передовым стандартам деятельности вузов, реализацию совместных проектов, обмен опытом с мировыми лидерами в области образования и участие в международных инициативах. Лига призывает все высшие учебные заведения Казахстана и других стран активно участвовать в развитии культуры академической честности, стремиться к высоким образовательным стандартам и работать над улучшением качества образовательного процесса.