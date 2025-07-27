Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике

Образование
208

Казахстанские школьники вновь подтвердили высокий интеллектуальный уровень на мировой арене

Фото: Минпросвещения

На Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO-2025), проходившей в городе Палезо (Франция), наша сборная завоевала пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В олимпиаде приняли участие более 400 одарённых школьников из 90 стран мира. И Казахстан оказался в числе лидеров, завоевав пять медалей — две серебряные и три бронзовые.

Амирбек Азатбеков — ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана; Бекасыл Елубай — ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы; Амир Пшенбаев — ученик 12 класса Международной школы «Spectrum» г. Астана; Нургуль Егенбергенова — ученица 10 класса школы-лицея NURORDA г. Астана; Артур Ким — ученик 12 класса Международной школы «Spectrum» г. Астана.

Научные руководители команды — доктор PhD, ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля Самат Максутов и призёр международных олимпиад Алишер Еркебаев. 

Справочно: Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года и входит в перечень самых престижных предметных соревнований мира (International Science Olympiads). Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. За это время наша сборная завоевала десятки медалей, стабильно демонстрируя высокий уровень подготовки и научного потенциала.

#дети #олимпиада #Образование

Популярное

Все
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Пять медалей завоевал Казахстан на Международной олимпиаде по физике
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня
Определены победители международного юношеского турнира по настольному теннису в Алматы
Театр «Алатау» покоряет Avignon Off во Франции
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сильные дожди накроют Казахстан
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
Актау – культурная столица тюркского мира
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Трамп обвинил Обаму в фальсификации на президентских выборах 2016 года
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Министр водных ресурсов вручил ключи от новой спецтехники в Жамбылской области
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции

Читайте также

В Астане открыли пункты для консультаций по детскому проект…
1 500 призовых мест за полгода – достижения студентов РК в …
Казахстанские школьники отличились на олимпиаде по физике в…
Линейки в казахстанских школах могут перенести на второе се…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]