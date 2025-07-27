Фото: Минпросвещения

На Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO-2025), проходившей в городе Палезо (Франция), наша сборная завоевала пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В олимпиаде приняли участие более 400 одарённых школьников из 90 стран мира. И Казахстан оказался в числе лидеров, завоевав пять медалей — две серебряные и три бронзовые.

Амирбек Азатбеков — ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана; Бекасыл Елубай — ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы; Амир Пшенбаев — ученик 12 класса Международной школы «Spectrum» г. Астана; Нургуль Егенбергенова — ученица 10 класса школы-лицея NURORDA г. Астана; Артур Ким — ученик 12 класса Международной школы «Spectrum» г. Астана.

Научные руководители команды — доктор PhD, ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля Самат Максутов и призёр международных олимпиад Алишер Еркебаев.

Справочно: Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года и входит в перечень самых престижных предметных соревнований мира (International Science Olympiads). Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. За это время наша сборная завоевала десятки медалей, стабильно демонстрируя высокий уровень подготовки и научного потенциала.