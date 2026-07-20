Пять золотых медалей завоевал Казахстан на молодежном ЧА по дзюдо

Спорт

В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи

Сборная Казахстана завоевала на турнире пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Чемпионами Азии стали Айнара Сейтжанова (до 48 кг), Нурбала Зайнул (до 52 кг), Ролан Каиргали (до 66 кг), Гульсезим Турлыбек (до 78 кг), Санжар Еруланов (до 100 кг).

Серебряные медали завоевали Дамеля Асылханова (до 63 кг), Ерасыл Ержанов (до 66 кг), Мухамедали Закиров (до 73 кг), Руслана Махатова (свыше 78 кг).

Третьими финишировали Айзат Наукенова (до 48 кг), Айдана Абиханова (до 63 кг), Шынар Битимбай (до 70 кг).

#чемпионат #дзюдо #медали

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