Без страха и стигмы

Борьба с наркозависимостью не должна ограничиваться только рейдами, лекциями и блокировкой запрещенного контента. Эта угроза приобретает все более сложные формы. Она проходит через цифровую среду, вовлекает молодежь, затрагивает психическое здоровье подростков и зачастую остается скрытой до момента, когда профилактика человеку уже не поможет.

В начале июня Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Он подчеркнул, что распространение и употребление наркотиков – это вызов для граждан, особенно молодежи, и противодействие этой проблеме требует усиления. Было озвучено, что с начала текущего года пресечено более 1,2 тыс. нар­копреступлений, ликвидировано шесть организованных преступных групп, через систему «Кибернадзор» заблокировано 5 тыс. интернет-ресурсов. Антифрод-центром приостановлены транзакции на сумму свыше 100 млн тенге, изъя­то около полутонны синтетических наркотиков и свыше 11 тыс. прекурсоров.

Наркоугроза меняет форму, и все чаще она становится связанной с телефоном, мессенджерами, анонимными платежами. За пять месяцев из социальных сетей и мессенджеров удалено свыше 4,5 тыс. противоправных материалов. А проект «MERGEN», использующий технологии искусственного интеллекта для выявления наркоконтента, обработал более 22 тыс. единиц цифрового контента и заблокировал свыше 6,1 тыс. наркомагазинов.

На расширенной конференции, прошедшей в стенах Городского центра психического здоровья Астаны (ГЦПЗ), начальник отдела профилактики управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алия Кибаткызы подтвердила: сегодня наркотики распространяются не только через привычные каналы, но и через интернет-ресурсы, мессенджеры, закладки и наркограффити.

– Мы должны понимать: это не проблема одной семьи или одного подростка. Это вопрос безопасности общества. Молодежи часто предлагают быстрые деньги, но за этим стоят уголовная ответственность и разрушенные судьбы, – отметила Алия Кибаткызы.

Статистика по Астане подтверж­дает тревожную тенденцию. По данным столичного акимата, опубликованным в июне, с начала года из незаконного оборота изъято более 105 кг синтетических наркотиков. На блокировку направлено 447 интернет-сайтов, содержащих сведения о распространении запрещенных веществ, заблокировано 276 банковских карт. Параллельно в рамках плана «Астана – город без наркотиков» проведено 90 профилактических мероприятий с охватом свыше 18 тыс. подростков и молодежи. Эти цифры показывают: работа идет по двум направлениям – пресечение цифровых каналов и профилактика среди тех, кто находится в зоне риска.

Участники конференции обратили внимание и на другую сторону проблемы: зависимость нередко формируется задолго до задержания или диагноза – через скрытое употребление, отрицание, страх и позднее обращение за помощью. Заместитель директора по медицинской части ГЦПЗ, врач-психиатр высшей категории Алмагуль Айтжанова подчеркнула, что нар­козависимость необходимо рассматривать как заболевание, требующее лечения, реабилитации и дальнейшего сопровождения. В Центре психического здоровья помощь оказывают в несколько этапов: дезинтоксикация, психотерапия и реабилитация. При наличии мотивации пациента могут направить на дальнейшее восстановление в профильные рес­публиканские структуры.

– Мы говорим о хроническом заболевании. Здесь важно не просто снять острое состояние, а добиться ремиссии, вернуть человека к семье, учебе, работе, к нормальному качеству жизни, – заметила Алмагуль Айтжанова.

Тот, кто имеет зависимость, нуж­дается в понятном маршруте помощи. Специалисты отмечают: чем раньше он обращается, тем выше шансы не довести ситуацию до тяжелых последствий. Однако именно раннее обращение – одна из самых сложных задач.

Из-за адаптации наркорынка появляется проблема идентификации видов психоактивных веществ для выбора оптимального лечения. По мнению участников обсуждения, новые вещества трудно выявлять из-за изменчивого состава, непредсказуемого эффекта и ограниченности стандартных тестов. Поэтому важны не только лабораторные данные, но и поведение подростка, динамика его состояния и контакт со взрослыми. Сложности возникают в освидетельствовании, если несовершеннолетний скрывает употребление, боится наказания. Нужны доверие и участие со стороны семьи.

Так медицинский разговор переходит в психологический. Профилактика начинается с предупреж­дения о последствиях, а также с понимания, почему молодой человек может остаться один на один с тревогой, давлением среды или страхом признаться.

Психолог ГЦПЗ, член Совета Ассоциации психологов и интегра­тивных психотерапевтов РК Жансая Жунусова предложила посмот­реть на уязвимость подростка шире. По ее словам, риск связан не только с доступностью веществ, но и с одиночеством, низкой стрессоустойчивостью, отсутствием доверительного контакта со взрослыми и влиянием цифровой среды. Чем моложе человек, тем больше времени он проводит в Интернете, а значит, опасность несут не столько прямые предложения в мессенджерах, сколько контент, способный романтизировать или нормализовать употребление. Иногда даже некоторые фильмы и сериалы подают зависимость как часть внутренней драмы, протеста или «особости». Для подростка, который ищет свое место, такая картинка может быть опасной.

– Разовые лекции, запугивание, демонстрация шок-контента и информационные акции не работают. ВОЗ и ООН признали это, проанализировав 30-летний опыт антинаркотической работы, так как были выявлены случаи, когда даже прекрасно осведомленные о последствиях профессионалы в соответствующих сферах имели наркозависимость. Тогда что работает? Работают развитие жизненных навыков, эмоциональная устойчивость, семейные программы и работа со средой, – говорила Жансая Жунусова.

Психолог остановилась на барье­рах, которые мешают вовремя обратиться за помощью. Вокруг психического здоровья и зависимости все еще сохраняется настороженность: семьи могут долго не говорить о проблеме, опасаясь огласки, осуждения или последствий для будущего ребенка. Но чем дольше проблему пытаются скрыть, тем больше рискует зависимый человек, неважно, взрослый он или подросток.

– Не нужно стыдиться, бояться обращаться к специалистам. Психическое здоровье напрямую связано с физическим. Если кто-то столкнулся с употреблением психоактивных веществ, важно не замыкаться в себе, – подчеркнула специалист.

К слову, сейчас в Министерстве здравоохранения проводят системную работу по модернизации и дальнейшему развитию анонимной помощи. По поручению главы ведомства до 1 сентября повсеместно будут открыты кабинеты анонимного консультирования наркологического профиля (в некоторых регионах они уже существуют). Также планируется значительное укрепление условий анонимности обращений, обеспечение защиты медицинской информации. А для раннего выявления рискованного поведения особое внимание предполагается уделять работе с подростками и молодежью.

Антинаркотический месячник завершен, но борьба с наркозависимостью и наркобизнесом не ограничится календарными рамками. Противодействие должно работать на опережение. Блокировка сайтов, изъятие веществ и пресечение преступных схем необходимы, но наряду с ними должны присутствовать ранняя помощь, доверие в семье, профилактика среди подростков и понятный маршрут лечения.