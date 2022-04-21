Пятилетний ребенок погиб под колесами автобуса в Усть-Каменогорске

Пятилетняя девочка скончалась после наезда автобуса в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

21 апреля около 17:15 часов по улице Бажова в Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие.

«59-летний водитель маршрутного автобуса марки King long на автобусной остановке «Нефтебаза», не обеспечив безопасную высадку пассажиров, продолжил движение и допустил наезд на малолетнюю пассажирку (девочку 2017 года рождения), которая в результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия», – сообщили в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.