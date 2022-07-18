Пытался успокоить: собаку задушил житель Кокшетау

Житель города Кокшетау задушил собаку на привязи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 июля около 11:16 часов в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило заявление жительницы областного центра, проживающей в частном секторе. По словам женщины, 53-летний сосед задушил ее собаку, находящуюся на привязи.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что заявительница проживает в частном доме на четырех хозяев.

В ночь на 15 июля сосед, пытаясь успокоить лающую собаку, потянул за поводок, однако, не рассчитав силы, задушил питомца. Тело собаки женщина обнаружила лишь утром и сразу же обратилась в полицию.

Также известно, что мужчина проживает один и злоупотребляет спиртными напитками. И в ночь преступления горожанин предположительно был пьян.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест до 50 суток.