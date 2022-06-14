Пытавшуюся спрыгнуть с девятого этажа девушку спасли в Шымкенте (видео)

Пытавшуюся спрыгнуть с девятого этажа девушку спасли полицейские в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О девушке, которая собирается совершить самоубийство, спрыгнув с крыши многоэтажного дома, сообщил в полицию по каналу "102" местный житель. Дежурные направили информацию сотрудникам Полка патрульной полиции. Полицейские Максат Талканбаев, Ринат Кадиров и Абилов Сунгат своевременно прибыли на место происшествия.

Пока один из стражей порядка отвлекал девушку разговором, другие подошли ближе и смогли ухватиться за нее. После этого, совместными силами полицейским удалось вывести настроенную на суицид гражданку в безопасное место.

Далее стражи порядка вызвали скорую помощь.

Для выяснения обстоятельств девушку доставили в Управление полиции Енбекшинского района. Установлено, что за два дня до случившегося родственники девушки обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.

В свою очередь родители девушки выразили искреннюю благодарность полицейским за спасение жизни дочери.



