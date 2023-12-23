Qarmet и профсоюзы разработают новый коллективный договор

Стороны договорились, что решения об изменении пунктов договора, положений и приложений впредь будут осуществляться по взаимному соглашению всех сторон, передает Kazpravda.kz

Фото: Qarmet

В Темиртау состоялась встреча профсоюзов металлургов «Жақтау» и угольщиков «Қорғау» с руководством компании Qarmet.

Стороны обсудили вопросы условий труда и поделились мнением о дальнейшей кооперации в принятии важных для коллективов решений.

"Генеральный директор Qarmet Вадим Басин заверил представителей профсоюзов о полной открытости к диалогу и отметил, что действующий коллективный договор по социально-экономическим вопросам 2022-2024 будет выполнен в полном объеме", - говорится в сообщении предприятия.

Итогом встречи стало подписание соглашения о совместной разработке будущего коллективного договора между компанией и сотрудниками. В нем указано, что всевозможные решения об изменении пунктов договора, положений и приложений впредь будут осуществляться по взаимному соглашению всех сторон.