QOSTANAI TECH в разгаре: в Костанае проходит семейный научно-инновационный фестиваль

В Костанае проходит самый масштабный семейный научно-инновационный фестиваль года - «QOSTANAI TECH», который уже собрал тысячи жителей области, гостей из регионов Казахстана, представителей бизнеса, науки, IT-сферы и молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

С самого утра площадка «Жастар сарайы» и прилегающая территория стали центром притяжения для всех, кто интересуется технологиями, наукой и будущим цифровой экономики.

Старт фестивалю дал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, подчеркнув, что развитие технологий и искусственного интеллекта становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности региона.

— Сегодня цифровизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта уже охватывают промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и сферу услуг. Наша задача — формировать экономику знаний и готовить новое поколение специалистов, — отметил глава региона.

Особым событием деловой программы стало онлайн-подключение лауреата Нобелевской премии мира 2007 года, южнокорейского дипломата и ученого Ра Квон Чунга. В своем выступлении он подчеркнул, что технологическое развитие должно идти в тесной связке с устойчивым развитием и экологической ответственностью.

— Экономический рост невозможен без заботы о будущем планеты и ответственности перед следующими поколениями, — отметил нобелевский лауреат, обращаясь к участникам фестиваля.

Международное участие такого уровня придало форуму особую значимость и подчеркнуло его статус как площадки для глобального диалога о технологиях и будущем.

В рамках фестиваля уже начали работу интерактивные зоны, выставка современных технологий, VR- и AI-площадки, робототехнические лаборатории, киберспортивная арена и научные шоу для детей и взрослых.

Особый интерес у гостей вызывают демонстрационные площадки, где можно в виртуальной реальности управлять сельскохозяйственной техникой, увидеть симуляцию сборочных линий электромобилей и принять участие в инженерных мастер-классах.

Параллельно проходят TED-выступления международных и казахстанских экспертов, посвященные вопросам искусственного интеллекта, промышленной трансформации, цифровой инфраструктуры и образования будущего.

Фестиваль продолжается, впереди гостей ждут индустриальные экскурсии, финал хакатона и большая концертная программа.